Seleção Brasileira Relembre declarações de Ancelotti descartando o Brasil só até fim do contrato com o Real Segundo informações do SporTV, italiano aceitou convite da Seleção e assume comando a partir do próximo ano

De férias e de olho na pré-temporada do Real Madrid a partir de 10 de julho, o técnico Carlo Ancelotti não se posicionou sobre o acerto com a CBF para comandar a Seleção Brasileira a partir de 2024.

Entretanto, em falas recentes, já havia sinalizado que não vai deixar o clube antes do fim do seu vínculo, em junho do ano que vem. A ideia da CBF era tentar antecipar a saída para janeiro.

Em 14 de março, Ancelotti concedeu coletiva de imprensa antes de partida contra o Cádiz, e disse que cumpriria o contrato no clube espanhol normalmente.

"Acho que o Florentino Pérez quer que eu continue. O presidente sempre foi muito carinhoso comigo e continua sendo. Temos que olhar para frente. Estaremos aqui (no Real Madrid) na próxima temporada sem dúvida porque vamos respeitar o contrato", afirmou o treinador.

A fala se repetiu na mesma linha em maio. Em entrevista coletiva o italiano falou novamente sobre interesse da Seleção Brasileira, e afirmou que já conversara com o presidente do Real Madrid após a eliminação na Champions e que sua permanência no clube estava decidida.

"Me encontrei com Florentino Pérez ontem e ele segue me apoiando e confiando em mim. Nós continuaremos juntos. O clube me garantiu que continuarei. O mundo inteiro sabe que tenho contrato aqui e eu quero continuar", disse Ancelotti, insistindo.

A última declaração na mesma linha foi no dia 4 de junho. Ao programa "El Chiringuito", da TV espanhola, o técnico italiano garantiu o cumprimento do último ano de contrato com o clube espanhol.

"Sim, 100% que fico. No dia 10 de julho, estarei aqui".

Em nenhuma declaração Ancelotti afirmou que recusou a investida da CBF. O treinador teve encontros com o presidente Ednaldo Rodrigues e o acordo foi selado para 2024.

