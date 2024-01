Relembre equipes que Dorival Júnior, novo técnico da seleção, salvou do rebaixamento

A- A+

Apresentado nesta última quinta-feira como novo técnico da seleção brasileiro, Dorival Júnior ressaltou um histórico importante na sua carreira quando se referiu às críticas de que fazia "feijão com arroz" em seus trabalhos. O treinador de 61 anos afirmou que salvou seis equipes do rebaixamento e conquistou títulos com algumas delas.

De fato, entre os títulos e campanhas vitoriosas, Dorival fez muitos trabalhos de manutenção e resgate, principalmente no início da carreira e na primeira metade da última década. Em breve trabalho como treinador, antes de ir ao Figueirense, ajudou a Ferroviária a não ser rebaixado da Série A3 do Paulista, em 2002. Mais de dez anos depois, ajudou a tirar times como Atlético-MG, São Paulo e Palmeiras do sufoco no Brasileiro.

— Fico muito tranquilo quanto a esses comentários. Se pegar a minha primeira equipe, o Figueirense, o Sport, o Santos, o Flamengo e o São Paulo. Nenhuma delas jogava igual, acho que esse feijão com arroz tem o tempero de cada estado. Tem seis equipes que consegui livrá-las do rebaixamento e também consegui conquistar títulos com elas. Não retornei a essas equipes à toa, algo deixei plantado. Se foi um feijão com arroz, agradou muito — contou, em sua apresentação.

Relembre as campanhas de recuperação de Dorival Júnior

Atlético-MG (2010)

Logo após a tumultuada demissão do Santos, citada por Dorival na apresentação desta quinta-feira, o treinador substituiu Vanderlei Luxemburgo no Atlético-MG. O Galo, que tinha nomes como Diego Tardelli, Diego Souza e Obina, estava há mais de 20 rodadas no Z4 do Brasileirão de 2010. Com Dorival, o time se recuperou e garantiu a permanência na elite penúltima rodada.

Fluminense (2013)

Na reta final do Brasileirão de 2013, o Fluminense apostou em Dorival para tentar evitar a queda. Foram três vitórias, dois empates e uma derrota, mas o tricolor acabou rebaixado. Após a perda de pontos de Portuguesa e Flamengo nos tribunais, porém, o desempenho do treinador ajudou o Fluminense a garantir matematicamente a permanência, com 46 pontos.



Palmeiras (2014)

Um ano depois, o técnico teve nova missão espinhosa tentando evitar uma queda do Palmeiras um ano após o acesso. Contratado em setembro, teve meses difíceis, com campanha de seis vitórias, cinco empate e nove derrotas. A salvação foi garantida de forma dramática na última rodada, com empate contra o Atlético-PR e vitória do rival Santos sobre o Vitória.

Santos (2015)

Mais um ano se passou e Dorival teve mais uma missão de resgate no estado de São Paulo. Desta vez, ajudou o Santos a sair da zona de rebaixamento que ocupava até pouco antes do fim do primeiro turno. Ainda levou o Peixe à final da Copa do Brasil, justamente contra o Palmeiras, que terminou campeão.

São Paulo (2017)

Em sua primeira passagem pelo São Paulo, Dorival precisou engatar mais um trabalho de recuperação. Assumiu o tricolor na vice-lanterna e contou com a ajuda de grande temporada de Hernanes, entre outros, para deixar o time na 13ª colocação.

