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FUTEBOL

Relembre os títulos conquistados pelo City durante período investigado por quebra de regras

Clube inglês será declarado culpado de mais de uma centena de acusações pela Premier League, segundo o The Athletic

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Premier League de 2017/18 foi um dos títulos conquistados pelo City durante período investigado Premier League de 2017/18 foi um dos títulos conquistados pelo City durante período investigado  - Foto: Oli SCARFF / AFP

Enquanto o futebol de clubes segue paralisado em meio à data Fifa, o Manchester City é a grande pauta do noticiário europeu. O clube, investigado desde fevereiro de 2023 sob a acusação de quebra em série de regras financeiras entre 2009 e 2018, deve ser anunciado como culpado da maioria das 115 acusações que enfrenta, segundo o The Athletic, suplemento de esportes do jornal The New York Times.

A Premier League ainda não anunciou oficialmente o resultado da investigação, e o clube divulgou comunicado afirmando que o processo de investigação segue em andamento sob confidencialidade. A imprensa britânica, porém, já noticia que os clubes do país se movimentam nos bastidores por possíveis pedidos judiciais de reparação, enquanto o próprio City já aguarda para entrar com recurso.

 

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Por lá, o caso ainda é tratado como longe do fim, mas as possíveis punições ventiladas são de perda de pontos, multas ou até rebaixamento. A investigação começou oficialmente em setembro de 2024 e a liga ouviu as partes envolvidas até o fim daquele ano. Desde então, vem analisando o caso. As acusações, negadas pelo clube, passam por quebras no fair play financeiro da Premier League e da Uefa, bem como falhas em comprovar situação financeira e em cooperar com investigações anteriores da liga.

O City conquistou nove títulos no período investigado. Relembre:

Premier League: 3 títulos (2011/12, 2013/14 e 2017/18)

FA Cup (Copa da Inglaterra): 1 título (2010/11)

Copa da Liga Inglesa: 3 títulos (2013/14, 2015/16 e 2017/18)

Supercopa da Inglaterra: 2 títulos (2012 e 2018)

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