Curiosidade Flamengo, Atlético-MG, Corinthians: relembre quando Ozzy Osbourne posou com camisas de clubes Cantor vestiu camisa do Flamengo durante show no primeiro Rock in Rio, em 1985

Uma das maiores estrelas do rock mundial, Ozzy Osbourne vestiu a camisa do Flamengo durante sua apresentação na primeira edição do Rock In Rio, realizada em 1985. Na ocasião, o cantor — torcedor declarado do Aston Villa, da Inglaterra — subiu ao palco com uma camisa sem gola e mangas, em um primeiro momento coberta por outra peça que ele usava por cima.

Em 2015, Ozzy foi às suas redes sociais e publicou um registro daquele momento. Prontamente, o rubro-negro respondeu à publicação do cantor com um "Nunca esteve tão bem vestido!".

Além do clube carioca, o cantor também posou com a camisa do Atlético-MG em 2018 após um show realizado em Belo Horizonte.

Luto

Pioneiro do heavy metal e conhecido pelos fãs como "príncipe das trevas", Ozzy morreu nesta terça. O roqueiro, que sofria de doença de Parkinson, fez o show de despedida de sua carreira em 5 de julho, com o grupo Black Sabbath, para um estádio lotado em sua cidade natal e outros milhares de espectadores que acompanharam o evento pela internet.

"Morreu cercado de amor", disse um comunicado de sua família nesta terça-feira. "É com mais tristeza do que meras palavras podem expressar que temos que informar que nosso amado Ozzy Osbourne faleceu esta manhã. Ele estava com a família e cercado de amor. Pedimos a todos que respeitem a privacidade da nossa família neste momento."

