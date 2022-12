A- A+

Eterno Relembre os quase gols de Pelé na Copa de 70 eternizados na história do futebol Além dos mais de 1000 gols na carreira, o rei marcou grandes momentos que não balançaram as redes

1283 gols na carreira. Em meio a tantas redes balançadas, a genialidade Pelé fez o eterno camisa dez da Seleção Brasileira marcar na história do futebol lances que nem chegaram a alterar o placar. Quase gol do meio-campo, defesa lendária de Gordon Banks e drible da vaca no goleiro uruguaio. Relembre grandes momentos de Pelé na Copa do Mundo de 1970 que não foram gols.

Já na estreia da campanha brasileira no México, Pelé tentou surpreender o goleiro Viktor, da Tchecoslováquia, ao chutar de antes do meio campo. A bola passou por cima do goleiro e por pouco não entrou. Até hoje, sempre que algum jogador faz marca do meio campo, é chamado de "o gol que Pelé não fez".

No segundo confronto, contra a Inglaterra, uma cabeçada de Pelé foi eternizada pela defesa do goleiro Gordon Banks. A finalização certeira do Rei foi parada por uma das maiores defesas da história.

O lance mais impressionante e famoso aconteceu na semifinal contra o Uruguai. Quando o Brasil já ganhava por 3 a 1, Pelé recebeu um passe de Tostão e deu um drible da sem tocar na bola no goleiro Mazurkiewicz. A bola passou muito perto de entrar na finalização.

Veja também

Futebol Como seria se Pelé, um homem à frente do seu tempo e de todos os tempos, jogasse hoje?