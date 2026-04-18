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recordes Relembre recorde de Oscar Schmidt que Stephen Curry não conseguiu bater nas Olimpíadas de Paris Principal cestinha da história dos Jogos Olímpicos, brasileiro também detém maior número de bolas de três em uma única partida do torneio

Maior arremessador de três pontos da história da NBA, Stephen Curry não conseguiu alcançar um recorde de Oscar Schmidt em Jogos Olímpicos.

O brasileiro, além de ser o principal cestinha dos Jogos Olímpicos com 1.093 pontos, detém o recorde de maior número de bolas de três (dez) em uma única partida do torneio, ao lado de outros dois atletas.

Oscar Schmidt alcançou a marca em Atlanta 1996, quando acertou dez arremessos de três pontos em 22 tentativas, na vitória sobre Porto Rico. Além dele, o canadense Karl Tilleman, em Seul 1988, e o norte-americano Carmelo Anthony, em Londres 2012, conseguiram a mesma marca.

Curry, por sua vez, chegou perto de se juntar à lista, mas bateu na trave em Paris 2024. Ele acertou nove bolas de três em 14 tentativas na vitória dos Estados Unidos sobre a Sérvia na semifinal dos Jogos Olímpicos. Com o resultado, o time norte-americano avançou à decisão e garantiu mais uma medalha de ouro.

No basquete internacional, sob as regras da Federação Internacional de Basquete (Fiba), a linha de três pontos foi implementada em 1984, a uma distância de 6,75 metros da cesta. Já na NBA, a marca varia entre 6,70 metros nas laterais e 7,24 metros no centro.

Outros recordes de Oscar Schmidt

Oscar Schmidt é o recordista brasileiro em participações olímpicas, com cinco edições seguidas, e se tornou o único atleta a ultrapassar a marca de 1.000 pontos na história da competição. Ainda assim, nunca conseguiu chegar ao pódio.

Ele participou dos Jogos Olímpicos de Moscou 1980, Los Angeles 1984, Seul 1988, Barcelona 1992 e Atlanta 1996. Oscar foi cestinha em três delas: Seul 1988 (338 pontos), Barcelona 1992 (198 pontos) e Atlanta 1996 (219 pontos).

Oscar quebrou recordes em Seul 1988. Ele marcou 55 pontos em uma única partida, contra a Espanha — a maior pontuação individual de um único jogo na história dos Jogos Olímpicos. Mas além deste:

Melhor média de pontos;

Mais pontos em uma única edição;

Mais cestas de 3 pontos em uma edição;

Mais cestas de 3 pontos em um único jogo;

Mais cestas de 2 pontos em um único jogo;

Mais lances livres em uma edição;

Mais lances livres em um único jogo.

Principal jogador brasileiro na história do basquete, Oscar Schmidt, o “Mão Santa”, morreu na última sexta-feira, aos 68 anos.

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