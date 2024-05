Copa do Brasil: Relembre última vez que o Sport reverteu uma desvantagem na competição

A- A+

Após a derrota para Avaí no último sábado (18), pela Série B do Brasileiro, o Sport já tem um novo desafio na próxima quarta (22). Em jogo de volta pela 3ª fase da Copa do Brasil, o Leão recebe o Atlético-MG, às 20h, na Arena de Pernambuco.

Para avançar de fase, o Rubro-negro precisa derrotar o Galo por dois gols de diferença, para empatar o confronto no placar agregado e levar o jogo para os pênaltis, ou por três ou mais gols, para se classificar sem a necessidade das penalidades.

Diante desse cenário, o Sport precisa se inspirar na última vez que conseguiu reverter uma desvantagem no segundo jogo. O exercício de memória, contudo, não precisa de muito esforço por parte dos rubro-negros: dia 1º de junho de 2023, contra o São Paulo, curiosamente, pela Copa do Brasil, o Leão conseguiu vencer o jogo de volta por 3 a 1 após perder na ida por 2 a 0.

Na ocasião, após a derrota na Ilha do Retiro, o Sport tinha a dura missão de reverter a desvantagem em pleno Morumbi, onde nunca tinha vencido. E o Leão começou perdendo a partida. Logo aos 26 minutos, Michel Araújo tabelou com Luciano, limpou a marcação de Rafael Thyere e tocou por cima do goleiro Renan para marcar um golaço.

Contudo, a reação do Sport começou ainda no primeiro tempo. Aos 44 minutos, Felipinho chutou de fora de área para a boa defesa do goleiro Rafael. No rebote, o zagueiro Alisson Cassiano estava lá para empatar partida.

No segundo tempo, veio a virada. Aos sete minutos, em cobrança de escanteio fechada de Jorginho, Sabino se antecipou à marcação para marcar de cabeça e virar o placar. E foi do zagueri também o teceiro gol do Sport. Novamente, em cobrança de escanteio, aos 49 minutos, Edinho cruzou e o defensor apareceu para desviar de cabeça, fazendo 3 a 1 e empatando o confronto no placar agregado.

Nas penalidades, entretanto, o São Paulo acabou levando a melhor e vencendo o Leão por 5 a 3. O Tricolor viria a se tornar campeão daquela edição, onde derrotou o Flamengo na final e levantou o troféu do torneio pela primeira vez.

