Luxo Relógio usado por Neymar em anúncio do Al-Hilal custa R$ 1,5 milhão, veja Rolex Daytona "Eye of the Tiger" é feito de ouro amarelo 18K e diamantes

Neymar foi oficialmente anunciado nesta terça-feira como a nova contratação do clube saudita Al-Hilal. Na hora de assinar o contrato, o craque aparece usando um dos modelos de relógio mais exclusivos do mundo, o Rolex Daytona “Eye of the Tiger”, avaliado em cerca de R$ 1,5 milhão.

O relógio conta com uma caixa de ouro amarelo 18K, uma luneta com 36 diamantes e vidro de safira. O mostrador é preto com detalhes em ouro e diamantes formando listras de tigre, em alusão ao nome do modelo, “Eye of the Tiger" (em português, olho do tigre). Já a pulseira é feita de borracha preta, que combina com o design do mostrador.

Rolex Daytona/Reprodução

Outras celebridades como LeBron James, Ibrahimovic e Haaland também já foram flagradas com o acessório. A Rolex é uma das mais prestigiadas marcas de relógios de luxo.

No clube árabe, Neymar vai receber 320 milhões de euros (R$ 1,7 bilhão), somando salário, luvas e acordos comerciais por duas temporadas.

