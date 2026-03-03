A- A+

Náutico Remanescente de 2021 e atual capitão, Vinícius busca segundo título estadual pelo Náutico Camisa 7 é uma das peças essenciais do esquema tático de Hélio dos Anjos

Referência ofensiva e um dos líderes do atual elenco do Náutico, o atacante Vinícius pode escrever de vez seu nome na história do clube no próximo domingo (8). Campeão pernambucano em 2021, o camisa 7 terá a oportunidade de conquistar, mais uma vez, o Estado com a camisa da equipe da Rosa e Silva.

Aliás, o jogador de 32 anos, ao lado do técnico Hélio dos Anjos, é a única peça que participou do título naquela ocasião. Coincidentemente, a conquista aconteceu sobre o Sport, também adversário da final desta edição. Há cinco anos, porém, a taça foi definida nos pênaltis, na Ilha do Retiro. O Timbu chegou a levantar o caneco do Pernambucano também no ano seguinte, mas Vinícius e o treinador já não estavam presentes nos Aflitos.

Em 2021, em seu segundo ano defendendo o time da Rosa e Silva, Vinícius teve papel de protagonista. Foram 44 partidas, 13 gols e 11 assistências. Até hoje, sua melhor temporada na carreira. Durante a campanha do título estadual, contribuiu com cinco bolas na rede e duas assistências.

No mesmo ano, ao lado de Jean Carlos, Erick e Kieza, Vinícius ajudou o Náutico a ter um início arrasador de Série B, na equipe que ficou conhecida como 'Timbatível'. Foram 14 partidas de invencibilidade, até o time perder peças essenciais ao longo do caminho e cair de produção no principal objetivo da temporada.

Entre 2022 e o início do ano passado, Vinícius passou por Goiás e América-MG, antes de retornar ao Náutico há quase um ano. Mais uma vez, contribuiu ativamente para o sucesso do clube. Desta vez, no acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, em reencontro com a atual comissão técnica alvirrubra.

Na atual campanha, Vinícius é peça essencial e de confiança da comissão técnica. Capitão, participou de nove dos dez jogos realizados pelo Náutico até o momento na competição. Foram três gols e uma assistência no certame. Na primeira partida da final, não balançou as redes, mas gerou incômodo ao setor defensivo do Sport, sobretudo no primeiro tempo.

Na saída de campo na Ilha do Retiro, o camisa 7 assumiu o papel de líder para demonstrar confiança no trabalho que vem sendo desempenhado pelo clube neste ano na busca pelo título.

"Partimos do mesmo jeito que entramos, com muito trabalho e dedicação para ganhar a taça para essa torcida. Temos que arrumar as coisas, do outro lado tem uma grande equipe. O importante foi o espírito de luta da equipe até o fim. É assim que se ganha título, todo mundo junto e unido", disse o atacante à transmissão do clássico.

Para que Vinícius celebre o segundo título estadual com a camisa alvirrubra, o Náutico precisa vencer o Sport por qualquer placar, no domingo, às 18h, nos Aflitos. Em caso de novo empate, a decisão será definida nos pênaltis.

