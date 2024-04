Remanescente do ultimo Náutico x São Bernardo, Diego Matos cita estreia difícil pela Série C

A- A+

Um começo que lembra o fim. Quis o destino que o primeiro adversário do Náutico na estreia da Série C do Campeonato Brasileiro 2024 fosse justamente o São Bernardo, equipe algoz dos alvirrubros na rodada final da primeira fase da edição passada do torneio. O confronto antigo, também nos Aflitos, terminou em 2x2. Um resultado que eliminou as chances de acesso do Timbu. Daquela dia, os pernambucanos ainda têm quatro remanescentes, que projetam um desfecho bem diferente no reencontro do próximo domingo (21).

Quem ficou

O lateral-esquerdo Diego Matos estava em campo na ocasião, assim como o goleiro Vagner. O volante Jean Mangabeira era outro que viveu o mesmo trauma. Por sinal, ele ainda saiu com outro problema, ao romper o ligamento do joelho direito, ficando sem jogar desde então. Joécio também estava no elenco, mas não atuou.

Diego, porém, prefere não se ater ao passado e foca nas dificuldades do presente para fazer o Náutico começar a competição diferente de como terminou."A Série C é bastante difícil, equilibrada. O time do São Bernardo fez um excelente Campeonato Paulista, mas estamos nos preparando da melhor maneira possível para conquistar os três pontos", declarou o lateral.



Embora chamado de "excelente", o desempenho do São Bernardo foi insuficiente para o time avançar ao mata-mata do Paulistão. O clube ficou em terceiro no Grupo D, atrás de São Paulo e Novorizontino.

Mais tempo

Desde a eliminação nas quartas de final da Copa do Nordeste, para o Bahia, o Náutico ganhou mais dias para trabalhar, colocando um fim na maratona de jogos do primeiro trimestre.

"Estamos tendo tempo para treinar. Os dez dias (sem compromissos) são de suma importância para entender a metodologia de trabalho do professor (Mazola Júnior).Temos de aperfeiçoar o que não estávamos fazendo para chegar no dia 21 e fazer um grande jogo", apontou Diego. Outra novidade no Timbu foi a chegada do preparador físico Edvaldo Tacão, com passagens por Sport e Santa Cruz.

O jogo entre Náutico e São Bernardo, vale lembrar, será de portões fechados após punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por conta da briga entre torcedores alvirrubros e do Confiança, no duelo das equipes, no Batistão, no dia 12 de junho de 2023, pela edição passada da terceira divisão. O desafio perante o Ypiranga, no dia 4 de maio, terá presença apenas de mulheres, crianças e pessoas com deficiência (PcD).

