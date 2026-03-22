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Futebol

Remo anuncia contratação de Matheus Alexandre por empréstimo junto ao Sport

Lateral-direito já está em Belém e acompanhou a goleada do clube sobre o Bahia, neste domingo (22)

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Matheus Alexandre em ação pelo SportMatheus Alexandre em ação pelo Sport - Foto: Paulo Paiva/SCR

O Remo anunciou, na noite deste domingo (22), a contratação do lateral-direito Matheus Alexandre, por empréstimo junto ao Sport. O atleta assinou com os paraenses até o fim desta temporada. 

Matheus Alexandre, inclusive, esteve presente no Mangueirão acompanhando a goleada do Remo sobre o Bahia, por 4x1, pela Série A do Brasileiro. 

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Contratado pelo Sport ano passado, por R$ 9 milhões, o lateral-direito tem contrato com o Leão até o fim de 2028. No entanto, acumulando atuações irregulares, perdeu espaço na equipe. Ao todo, são 39 jogos pelo clube, quatro em 2026.

Além do Sport, Matheus Alexandre soma passagens por Cuiabá, Marília, Ponte Preta, Corinthians, Inter de Limeira e Coritiba.

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