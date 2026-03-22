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Futebol Remo anuncia contratação de Matheus Alexandre por empréstimo junto ao Sport Lateral-direito já está em Belém e acompanhou a goleada do clube sobre o Bahia, neste domingo (22)

O Remo anunciou, na noite deste domingo (22), a contratação do lateral-direito Matheus Alexandre, por empréstimo junto ao Sport. O atleta assinou com os paraenses até o fim desta temporada.

Bem-vindo ao Rei da Amazônia, Matheus Alexandre!



O novo atleta azulino também teve passagens por Cuiabá (MT),Coritiba (PR), Corinthians (SP), Inter de Limeira (SP) e Ponte Preta (SP). #OReiDaAmazônia pic.twitter.com/LjLJZ8zCim — Clube do Remo (@ClubeDoRemo) March 23, 2026

Matheus Alexandre, inclusive, esteve presente no Mangueirão acompanhando a goleada do Remo sobre o Bahia, por 4x1, pela Série A do Brasileiro.

Contratado pelo Sport ano passado, por R$ 9 milhões, o lateral-direito tem contrato com o Leão até o fim de 2028. No entanto, acumulando atuações irregulares, perdeu espaço na equipe. Ao todo, são 39 jogos pelo clube, quatro em 2026.

Além do Sport, Matheus Alexandre soma passagens por Cuiabá, Marília, Ponte Preta, Corinthians, Inter de Limeira e Coritiba.

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