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polêmica Remo critica postura de Neymar e diz que adotará medidas cabíveis para apuração de conduta Clube paraense também reclamou da equipe de arbitragem do confronto contra o Santos

Horas após a derrota para o Santos na Copa do Brasil, o Remo criticou o atacante Neymar, que se envolveu em intensa troca de ofensas e provocações com dirigentes do clube paraense na zona de acesso aos vestiários do Mangueirão.

A equipe do Norte disse que o camisa 10 do Peixe teve uma postura descontrolada e prometeu adotar medidas cabíveis para apuração de conduta antidesportiva.

— O Clube do Remo repudia, de forma veemente essa conduta, que extrapola os limites do fair play e da ética desportiva, e reserva-se o direito de adotar as medidas cabíveis perante os órgãos competentes para apuração de eventual conduta antidesportiva, sem prejuízo de outras providências que se mostrem necessárias — diz um trecho da nota do Remo.

— O Clube seguirá acompanhando de perto os desdobramentos dos fatos aqui narrados e não medirá esforços, em todas as instâncias, para a defesa de sua imagem, de seus atletas, de sua torcida e da lisura da competição.

No início do vídeo registrado pelo jornalista Brenno Rayol, é possível ouvir alguém dizer "esse m... aí", e na sequência o camisa 10 santista aparece gritando para celebrar a classificação na saída do gramado. Neymar, então, reage às provocações com xingamentos e repete diversas vezes a palavra "eliminado" e "aqui é Santos", fazendo gestos em direção aos dirigentes do Remo.

Os torcedores e membros da delegação do Remo derrubaram algumas grades que separavam as equipes e deixaram o ambiente ainda mais tenso, enquanto funcionários do Santos tentavam conter a situação. Depois disso, o presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira, conhecido como Tonhão, criticou a postura de Neymar e o chamou de "vagabundo".

— Uma grande campanha (a do Remo). Agora, sentimento de ser prejudicado, o Santos não precisa disso. E esse vagabundo desse Neymar, que é idolatrado por um bando de criança, que fez as palhaçadas dele aqui, ainda veio provocar. Então, a gente é culpado de idolatrar um bando de vagabundo como um cara desse — afirmou em entrevista ao Portal O Fluxo.

Além de criticar a postura de Neymar, o Remo também reclamou da arbitragem de Anderson Daronco, que expulsou o zagueiro Marllon ainda no primeiro tempo da partida. O clube afirmou que vai formalizar uma representação junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e à Comissão de Arbitragem, buscando providências sobre a atuação da equipe de arbitragem.

Após o empate por 0 a 0 na ida, na Vila Belmiro, o Santos venceu o Remo por 1 a 0, com gol de Rony, no Mangueirão, e garantiu a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O time da casa ainda teve o zagueiro Marllon expulso no primeiro tempo.

Veja a nota oficial do Remo



"O Clube do Remo vem a público manifestar sua indignação diante dos episódios ocorridos no jogo contra o Santos Futebol Clube, realizado em 4 de agosto de 2026, no estádio Mangueirão, em Belém (PA), válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Aos 27 minutos do primeiro tempo, o árbitro Anderson Daronco assinalou cartão amarelo ao zagueiro Marllon do Remo, por falta sobre o atacante santista. Porém não levou em consideração que no início da jogada, o capitão azulino é puxado pelo adversário e nada foi marcado. Após ser chamado ao monitor pelo árbitro de vídeo (VAR) Marco Aurélio Ferreira, a marcação foi revertida para cartão vermelho, deixando o Remo com um jogador a menos pelo restante da partida. Vale destacar que no áudio divulgado pela CBF, aos 30 segundos de gravação, é possível ouvir a voz de uma mulher gritando como orientação para expulsar o jogador do Clube do Remo, atitude contrária ao que foi repassado recentemente em reunião realizada na própria CBF com a presença dos membros da comissão de arbitragem. Não há dúvidas de que a marcação original estava correta e que o VAR interferiu equivocadamente, causando enorme prejuízo ao Clube mandante. O Remo registra ainda, que está ciente que o mesmo árbitro de vídeo, Marco Aurélio, já havia atuado como VAR na partida entre Vitória e Palmeiras, no dia 29 de julho de 2026, pelo Campeonato Brasileiro, confronto marcado por decisões amplamente questionadas pela crítica especializada e apontado como prejudicial à equipe baiana. A reincidência de erros de arbitragem e de VAR em prejuízo a clubes das regiões Norte e Nordeste, já denunciada publicamente, é motivo de grave preocupação institucional. Diante desse quadro, o Clube do Remo informa que vai formalizar representação junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e à Comissão de Arbitragem, buscando providências sobre a atuação da equipe de arbitragem, adotando as medidas cabíveis, em todas as instâncias competentes, para que episódios dessa natureza não voltem a prejudicar o Clube e o futebol da região amazônica. Ao término da partida, na zona mista do estádio, o atleta do Santos Futebol Clube Neymar da Silva Santos Júnior, se dirigiu a integrantes da delegação do Remo em tom de provocação e deboche, provocando tumulto no local, em flagrante desrespeito ao Clube anfitrião, à sua torcida e aos mínimos protocolos de convivência esportiva, demonstrando uma postura descontrolada e incompatível com a conduta esperada de um profissional do futebol. O Clube do Remo repudia, de forma veemente essa conduta, que extrapola os limites do fair play e da ética desportiva, e reserva-se o direito de adotar as medidas cabíveis perante os órgãos competentes para apuração de eventual conduta antidesportiva, sem prejuízo de outras providências que se mostrem necessárias. O Clube do Remo reafirma seu compromisso histórico com o esporte limpo, o respeito às regras e a valorização do futebol paraense e amazônico. O Clube seguirá acompanhando de perto os desdobramentos dos fatos aqui narrados e não medirá esforços, em todas as instâncias, para a defesa de sua imagem, de seus atletas, de sua torcida e da lisura da competição"

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