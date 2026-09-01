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futebol Remo é inspiração do Santa Cruz para conseguir acesso à Série B No atual formato do torneio, paraenses foram os únicos que subiram de divisão após terminarem primeira fase em oitavo

Terminar na oitava colocação da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro e, no quadrangular, conseguir o acesso à Série B, não é um feito comum desde que o torneio estabeleceu o atual regulamento de disputa, em 2022. Nos quatro anos anteriores, apenas o Remo ficou na posição final do G8 e, na reta decisiva, conseguiu ascender para um degrau acima nacionalmente. Clube que serve de inspiração para o Santa Cruz.

O exemplo

Em 2024, o Remo foi o oitavo colocado da primeira fase. O clube somou 26 pontos, um a mais que o Náutico, que terminou em nono. No quadrangular, o Leão ficou no Grupo B, ao lado de Volta Redonda, Botafogo-PB e São Bernardo.

O Remo estreou vencendo o Botafogo-PB por 2x1, no Mangueirão. Em seguida, o time empatou três vezes consecutivas, sendo duas vezes como visitante: (2x2 com o São Bernardo, no Primeiro de Maio, e 1x1 com o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira) e uma como mandante, no 0x0 diante dos cariocas. Na reta final, a equipe ganhou em casa por 1x0 para os paulistas e perdeu por 3x0 para os paraibanos, no Almeidão, terminando em segundo.

O que não fazer

Nas Séries C de 2022, 2023 e 2025, o clube que ficou em oitavo na primeira fase só acumulou decepção no quadrangular. Há quatro anos, a Aparecidense ficou em terceiro na chave que tinha Mirassol, Botafogo-SP e Volta Redonda. Os paulistas subiram de divisão.

Em 2023, o São Bernardo repetiu o mesmo caminho, também ficando em terceiro. No quadrangular, só terminou acima do São José-RS, mas viu Brusque e Operário-PR celebrarem o acesso.

Por fim, no ano passado, de nada adiantou o Floresta comemorar o oitavo lugar e a vaga ao quadrangular. Na fase decisiva, o clube terminou em terceiro, à frente do Caxias, mas atrás de Londrina e São Bernardo, que subiram para a Série B.

Em 2026, o Santa Cruz, que terminou em oitavo na primeira fase, está no grupo que tem Botafogo-PB, Floresta e Maringá. A outra chave conta com Brusque, Ferroviária, Inter de Limeira e Paysandu.

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