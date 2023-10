A- A+

Futebol Remo no Pan 2023: Lucas Verthein é ouro e Beatriz Cardoso fica com a prata Vitória do brasileiro quebrou um jejum de quase 40 anos sem o País ocupar o lugar mais alto do pódio na modalidade

Após 36 anos, o Brasil voltou a figurar no lugar mais alto do pódio no remo. Lucas Verthein foi medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023, no skiff simples, com o tempo de 6min58s76. A última vez que o País havia ganho foi em 1987, com a dupla Ricardo e Ronaldo de Carvalho, no Pan de Indianápolis.

Além de Lucas, o remo também ganhou uma prata com Beatriz Cardoso, na prova feminina da categoria. O ouro foi da mexicana Kenia Vanessa.

