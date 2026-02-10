A- A+

Futebol Remo viajará mais do que qualquer time do mundo para disputar o Brasileirão; entenda o motivo Equipe paraense superará rivais dos Estados Unidos, Rússia, Canadá e China

Que o Remo é a equipe que vai percorrer a maior distância no Brasileirão, com quase o dobro do segundo colocado, todo mundo já sabe. Contudo, um levantamento do site Bolavip mostra que o desafio logístico é maior ainda, já que o time do Pará viajará mais do que qualquer clube do mundo ao longo do ano para disputar sua liga nacional, superando rivais de Rússia, EUA, Canadá e China.

O estudo analisou o calendário das quatro ligas nacionais de primeira divisão que cobrem os maiores territórios no planeta: o Campeonato Russo, a Major League Soccer, que engloba os territórios dos Estados Unidos e do Canadá, o Campeonato Chinês e o Campeonato Brasileiro. Foram somadas todas as distâncias percorridas nas viagens de 82 times envolvidos nas quatro competições.

Considerando os jogos de ida e volta, sem a hipótese de os times se deslocarem diretamente de uma cidade de fora para outra, o Remo lidera a lista, percorrendo cerca de 92,5 mil quilômetros ao longo do Campeonato Brasileiro. A segunda equipe que mais viajará no mundo será o Vancouver Whitecaps, time canadense que joga a MLS — serão 73,8 mil quilômetros percorridos.

Outros oito times da MLS fecham o top-10, apesar de a liga americana tentar reduzir as viagens. Por conta das medidas continentais de Estados Unidos e Canadá, as competições sediadas nos dois países costumam dividir os times em conferências durante a temporada regular, para que as equipes joguem mais vezes contra adversários mais próximos geograficamente.

Remo viajará quatro vezes mais do que o Corinthians

No Brasil, a diferença do Remo para seus concorrentes na Série A é enorme. Para se ter uma ideia, o Corinthians, time que menos viajará no Brasileirão, percorrerá 22,8 mil quilômetros, aproximadamente — quatro vezes menos do que o Remo. O Vitória é a segunda equipe que percorrerá maior distância, com 55,2 mil quilômetros.

Times que mais viajarão no mundo para jogar uma liga nacional em 2026

Remo (Brasil) - 92,5 mil quilômetros

Vancouver Whitecaps (MLS) - 73,8 mil quilômetros

Seattle Sounders (MLS) - 65,9 mil quilômetros

Portland Timbers (MLS) - 65,5 mil quilômetros

Houston Dynamo (MLS) - 63 mil quilômetros

St. Louis City (MLS) - 60 mil quilômetros

San Diego FC (MLS) - 59,6 mil quilômetros

Inter Miami (MLS) - 57,6 mil quilômetros

Los Angeles Galaxy (MLS) - 57,5 mil quilômetros

San José Earthquakes (MLS) - 56,8 mil quilômetros

