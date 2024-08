Regularizado, Renan Bragança será quinto goleiro a defender o Náutico na Série C

A- A+

Chegou, foi regularizado e vai jogar. O goleiro Renan Bragança teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com isso, o atleta fica à disposição do Náutico para enfrentar o Ferroviário, sábado (17), nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro

Renan, ex-América-RN, será o quinto goleiro a defender o Náutico na Série C. Antes dele, o Náutico teve Vagner, Lucas Maticoli, Deivity e Jefferson Romário. Nenhum se firmou no posto.

Linha do tempo

Vagner começou a temporada como titular, mas, após quatro jogos, pediu para deixar o clube para tratar um problema no joelho - hoje, o atleta defende o Tacuary, do Paraguai. Com a saída dele, o Timbu passou a ter Jefferson Romário no gol.

Jefferson foi titular por três partidas, mas não agradou. O passo seguinte do Náutico foi testar Lucas Maticoli, contratado justamente para ser o substituto de Vagner.

Lucas também teve três partidas para tentar se firmar no gol, mas não agradou. Veio então o quarto nome no setor, Deivity.

Deivity disputou cinco partidas pelo Náutico. Parecia que seria o escolhido para finalizar a temporada como titular. Mas, contra CSA e Botafogo-PB, Jefferson Romário voltou à titularidade. Contra os paraibanos, porém, a presença em campo só durou os primeiros 45 minutos. No intervalo, o jogador foi substituído justamente por Deivity.

“As decisões são todas técnicas, assim como os jogadores de linha. A gente baliza nossas tomadas de decisão pelo treinamento. Quem treina melhor tem a oportunidade”, afirmou o técnico Bruno Pivetti.

Após o caso, Jefferson Romário teve o contrato rescindido e não atua mais pelo Náutico em 2024.

Veja também

RACISMO Botafogo irá banir torcedor que cometeu racismo contra Palmeiras