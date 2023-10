Renan Dal Zotto pede demissão após seleção brasileira de vôlei se classificar para Paris 2024

O treinador Renan Dal Zotto pediu demissão e deixou o cargo à frente da seleção brasileira de vôlei masculino neste sábado (8), após a equipe vencer a Itália por 3 a 2 no Maracanãzinho e assim ter se classificado para os Jogos Olímpicos de 2024, que serão realizados em Paris, na França.

A decisão foi anunciada por ele logo após a vitória. Entre as justificativas, citou uma "recomendação médica" por conta do quadro grave que teve ao ser contaminado pela Covid-19 em 2021. À época, ele precisou ser intubado.

"Tomei a decisão essa semana, falei com a minha esposa. É hora de dar uma pausa. Vou me afastar da seleção brasileira, mas não do vôlei. É uma orientação médica também, por tudo o que passei em 2021. Me afasto da seleção, mas não do vôlei, que é a minha vida, onde estou há 50 anos", relembrou, durante entrevista à TV Globo.