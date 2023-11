A- A+

Jogos Pan-Americanos Renan Gallina brilha e ajuda Brasil a faturar dois ouros no Pan de Santiago Brasileiro faturou a medalha nos 200m e ajudou no revezamento 4x100

O velocista brasileiro Renan Gallina foi o destaque do Brasil, nesta quinta-feira (2), nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Nos 200m e no revezamento 4x100, ele conquistou duas medalhas de ouro.

Nos 200m masculino, Gallina dominou a prova. Com uma curva fora de série, o jovem de 19 anos garantiu a medalha dourada com a marca de 20.37s.

Em seguida, Gallina voltou à pista para brilhar em mais uma oportunidade. Desta vez, por equipes. No revezamento 4x100, ao lado de Rodrigo do Nascimento, Felipe Bardi e Erik Cardoso, ajudou o Brasil a ficar com o ouro, com o tempo de 38.68s.

