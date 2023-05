A- A+

Sport Renan lamenta gol no início e diz que Sport merecia sorte melhor contra o Criciúma Goleiro pouco trabalhou na segunda etapa no Heriberto Hülse

O revés para o Criciúma, por 1x0, na noite desta quarta-feira (24), pela 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, foi a primeira do Sport na competição. Não à toa, depois da partida, o goleiro rubro-negro Renan demonstrou sua chateação com o resultado negativo. Na visão do arqueiro, a equipe poderia ter sorte melhor em Santa Catarina.

"Dominamos o jogo. Eu pouco trabalhei no segundo tempo. No começo do primeiro, por uma desatenção, sofremos o gol. Futebol é detalhe. É voltar para Recife e concentrar o próximo jogo e buscar um bom resultado", falou na saída de campo á transmissão da partida.

Recheado de desfalques, o Sport viu o Criciúma abrir o placar cedo. Além disso, o Tigre foi superior nos 45 minutos iniciais. Já no segundo tempo, após conversa no vestiário e a entrada de Jorginho no lugar de Pedro Martins, o Rubro-negro foi superior, mas não conseguiu chegar ao resultado de igualdade.

"Eu acredito que poderíamos sair com um resultado melhor, até pelo volume que tivemos no jogo. Mas, futebol é isso. Eles tiveram uma chance e fizeram. A gente não conseguiu. Agora é pensar no próximo jogo em casa", completou o goleiro.

Com 11 pontos, o Sport caiu uma posição e agora é o 10º lugar na Série B. Na próxima rodada, o Leão recebe o ABC, domingo, às 18h, na Ilha do Retiro. O time potiguar amarga a lanterna da competição com quatro pontos.

