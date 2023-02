Renan valoriza solidez defensiva do Sport em 2023

A- A+

O empate em 0x0 com o Porto, no Lacerdão, na rodada passada do Campeonato Pernambucano, não foi o resultado que o Sport queria, mas evidenciou uma das forças que o Leão tem na temporada: a defesa. Nos nove jogos que fez no ano, a equipe sofreu apenas quatro gols. Solidez que o goleiro Renan espera se repetir no Clássico dos Clássicos de sábado (11), nos Aflitos, contra o Náutico, também pelo Estadual.



“Como goleiro, não quero sofrer gols. Quando sofro, fico louco. Temos que parabenizar todo o grupo, em especial nossa defesa, que tem se portado de uma forma sólida. Eu digo aos zagueiros: se tivermos bem postados, firmes, isso dará confiança ao meio-campo e ataque. Eles olharão para trás e vão ver uma barreira forte. Vamos trabalhar para manter essa regularidade”, afirmou.



O atleta está prestes a disputar seu primeiro clássico pernambucano da carreira e pregou confiança em um triunfo do Leão, ainda invicto no Estadual, com cinco vitórias e dois empates.



“Estou muito animado. Clássico é muito bom de jogar. São jogos assim que motivam, mexem com todos. Já tive oportunidades de jogar clássicos no Rio de Janeiro, Florianópolis, Goiânia e até mesmo fora do Brasil. Isso mexe com a cidade, com os clubes. Estou motivado e creio que faremos um grande jogo. Mesmo fora de casa, acho que chegaremos de maneira forte. Vamos tentar nos impor e eles, com o torcedor, também tentarão. Será preciso suportar todas as dificuldades que vão aparecer, mas é possível sair do clássico com a vitória”, apontou.

