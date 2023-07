Renan vê Ceará com mais energia após chegada de Guto Ferreira

A- A+

No reencontro com o Ceará, após perder a final da Copa do Nordeste há quase dois meses, o Sport terá pela frente um velho conhecido: o técnico Guto Ferreira. O profissional foi contratado pelo Vozão para a vaga de Eduardo Barroca, demitido nesta semana. O comandante tem passagem pelo Leão, participando da campanha que culminou no acesso à Série A dos pernambucanos, em 2019.

"Eles estarão energizados com o novo treinador, com uma nova filosofia. Temos de estar preparados para tudo, sabendo marcar e jogar", afirmou o goleiro Renan. Guto retornou ao Ceará após ser campeão do Nordestão pelo clube, em 2020.

Para o confronto pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport deve ter o retorno do meia Luciano Juba e do atacante Vagner Love, vetados do jogo anterior por conta de problemas musculares. O segundo, inclusive, é o atual artilheiro da Série B, com nove gols.

Histórico recente

Sport e Ceará se enfrentaram três vezes em 2023. Todas pelo Nordestão. Foi o Vozão o primeiro clube que derrotou o Leão no ano, por 3x2, no Presidente Vargas, pela fase de grupos do torneio.

Depois, os clubes se encontraram na decisão regional. Os cearenses ganharam por 2x1 no jogo da ida, no Castelão, e perderam por 1x0 na volta, na Ilha do Retiro. O título da Copa do Nordeste foi decidido nas penalidades. O meia Luciano Juba e o atacante Gabriel Santos desperdiçaram as cobranças para o Sport e a taça ficou com o Ceará.

Veja também

SÉRIE B Sport vence Ceará na Ilha do Retiro e faz "vingança" pelo título da Copa do Nordeste