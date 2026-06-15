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copa 2026 Renata Silveira se torna 1ª brasileira a narrar in loco um jogo de Copa na TV aberta Em 2022, durante a Copa do Mundo do Catar, tornou-se a primeira mulher a narrar um jogo do Mundial na TV aberta brasileira

A narradora Renata Silveira, da TV Globo, tornou-se a primeira mulher brasileira a narrar, in loco, uma partida de Copa do Mundo na televisão do País. O feito aconteceu durante o duelo entre Bélgica e Egito, disputado no Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos, válido pelo Grupo G da competição.

A profissional esteve no estádio, nos Estados Unidos, ao lado do comentarista Caio Ribeiro e da equipe de reportagem da emissora. Renata não escondeu a felicidade por alcançar mais um feito marcante em sua trajetória profissional.

Aos 36 anos, ela já acumula uma série de pioneirismos na narração esportiva. Em 2022, durante a Copa do Mundo do Catar, tornou-se a primeira mulher a narrar um jogo do Mundial na TV aberta brasileira. Naquela edição, participou de nove transmissões na televisão, além de outras quatro exibidas pelo Globoplay e pelo ge.

Desde sua chegada à Globo, em 2020, também fez história ao se tornar a primeira mulher a narrar partidas de futebol no SporTV. Em 2021, integrou a equipe que cobriu os Jogos Olímpicos de Tóquio e foi a primeira mulher a narrar uma partida da seleção brasileira masculina no canal. Posteriormente, também participou da cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Antes de ganhar destaque na TV aberta, Renata construiu uma trajetória sólida na televisão por assinatura. Durante a Copa do Mundo da Rússia, em 2018, trabalhou no extinto Fox Sports, onde narrou partidas importantes, incluindo jogos da seleção brasileira. No canal, também comandou transmissões de competições de prestígio, como a Copa Libertadores e a Liga dos Campeões da Uefa.

Em junho do ano passado, a narradora anunciou que estava grávida de 14 semanas. A revelação foi feita durante o intervalo da partida entre São Paulo e Vasco, válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputada no MorumBIS. O comunicado gerou uma chuva de comentários carinhosos nas redes sociais e muita emoção entre os companheiros de bancada, como Caio Ribeiro, Ana Thaís Matos e outros presentes na cobertura do jogo.

Fora das cabines de transmissão, Renata iniciou sua formação acadêmica cursando Educação Física na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) antes de migrar para a área da comunicação Posteriormente, formou-se em Rádio e TV e concluiu uma pós-graduação em Jornalismo Esportivo.

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