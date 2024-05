A- A+

Apresentação Renato Alves chega ao Náutico motivado para disputar vaga em setor com várias opções O volante de 32 anos conta com uma concorrência grande no meio-campo alvirrubro

Oficializado durante a semana, o volante Renato Alves foi apresentado à torcida alvirrubra nesta quinta-feira (23). O novo reforço do Náutico chega motivado para brigar por um espaço num setor do campo repleto de opções para o técnico Mazola Júnior.

"É um prazer estar vestindo a camisa do Náutico. Foi muito fácil esse acerto. De imediato, no primeiro contato que teve, já quis vir. O que atrasou um pouco foi minha saída do antigo clube [o Remo]. Minhas expectativas são as melhores, jogar num clube da grandeza do Náutico, pela torcida que tem. A gente chega com o objetivo de subir o clube", disse o atleta de 32 anos.

A posição de volante é a que o Náutico conta com mais opções no elenco, neste momento. Renato Alves vai disputar uma vaga no time titular com Wendel Lessa, Sousa, Lorran, Marco Antônio e Marco Carvalho. Os dois últimos foram os titulares contra o Volta Redonda-RJ.

"Cheguei no domingo e venho treinando e me adaptando a forma do Mazola jogar. Está sendo uma semana bem intensa de treinos. Eu venho com o objetivo de jogar e ajudar da melhor forma. Venho para somar ao clube. Claro que sei que tem grandes jogadores da minha posição, chego respeitando todos eles, porém vou buscar meu espaço e quero jogar e contribuir dentro de campo", ressaltou Renato.

Antes de chegar ao Remo no início desta temporada, Renato Alves teve uma passagem pelo Atlético-GO no ano passado. Ele traz consigo a experiência de ter participado do acesso do Dragão à primeira divisão.

"Ano passado tive a felicidade de conseguir o acesso com o Atlético-GO. É uma satisfação pro atleta quando chega o final do ano e você consegue concluir o objetivo. Venho para cá com o mesmo objetivo de levar o Náutico ao acesso no final do ano. Vamos trabalhar bastante e fazer de tudo para alcançar. O Náutico não pode estar nessa divisão e espero que a gente consiga levar o clube para a Série B".

O Náutico entra em campo neste sábado (25), às 17h, contra o Remo no estádio dos Aflitos. O confronto é válido pela 6ª rodada da Série C e será o primeiro do Timbu com a presença da torcida.

