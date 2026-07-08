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FUTEBOL Renato celebra retorno ao time, elogia Cristian de Souza e projeta confronto diante do Barra Após cumprir suspensão por ter sido expulso contra o Ypiranga-RS, o atleta retornou marcando o gol que decretou a vitória Tricolor dentro de casa sobre o Ituano

Renato foi o grande destaque da vitória do Santa Cruz contra o Ituano, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileio da Série C. O jogador havia sido expulso contra o Ypiranga-RS e, após cumprir suspensão no último jogo contra o Paysandu, precisou de poucos minutos para ir às redes e garantir o triunfo coral no seu retorno.

Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (8), Renato comentou a importância de retornar a equipe e da sensação de dar a volta por cima.

"Uma sensação muito boa. Eu acho que a gente tem que estar sempre preparado para o jogo, independente das circunstâncias. Sabíamos que seria um jogo difícil. Apesar de jogar em casa, a gente sabe que todas as equipes estão vindo muito bem, então, eu fui feliz entrando no segundo tempo, ganhando mais uma oportunidade e fazendo o mais importante, o gol da vitória.", destacou.

O atleta também falou sobre como o técnico Cristian de Souza é responsável pelo bom momento do time, oferecendo bom repertório tático para encarar os adversários.

"O Cristian é um treinador que tem uma característica onde ele consegue deixar todos os jogadores aptos para o jogo. Ele sempre escolhe a formação de acordo com o adversário, então, isso nos motiva muito. Eu creio que não só eu, mas todo todo o elenco está sempre preparado, tanto no dia a dia nos treinos, como nos jogos, para chegarmos bem e nos colocarmos a disposição dele.", explicou.

Por fim, Renato comentou sobre o próximo compromisso do Santa, que será fora de casa diante do Barra.

"Eu creio que vai ser um jogo muito difícil. É uma equipe muito qualificada, apesar de estar na parte de baixo da tabela. O campeonato está muito acirrado, qualquer três ou quatro pontos mudam muita coisa na tabela, então, a gente tem que ir lá focado. A gente sabe da responsabilidade que vai ser esse jogo, então, estamos fazendo um bom trabalho essa semana, todos focados, todos no mesmo objetivo de fazermos um bom jogo e conquistar a vitória.", Encerrou.

O Santa Cruz vive bom momento fora de casa e encara o Barra no próximo domingo (12), às 11h, na Arena Barra FC, em Itajaí (SC). O Tricolor está na quarta posição com 21 pontos, enquanto os catarinenses amargam a 16ª colocação com 15 pontos ganhos.

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