Futebol Renato celebra volta ao time e projeta evolução no Náutico Meia ficou mais de dois meses sem atuar e foca em iniciar sequência no Timbu

O volante Renato Alves ficou dois meses longe dos gramados por conta de uma lesão muscular, sofrida ainda no início da temporada, no jogo contra o Petrolina, na abertura do Campeonato Pernambucano. Tempo longo que chegou ao fim da semana passada, ao entrar em campo na vitória do Náutico por 2x0 diante do Vitória, no Barradão, pela Copa do Brasil.





“Jogador não gosta de ficar fora do time, de ficar sem treinar. Foi muito importante voltar vencendo também. A gente necessitava dessa vitória e agora é trabalhar, aproveitar esse tempo que a gente tem sem jogo para poder chegar no ápice físico também”, afirmou Renato.

O próximo compromisso do Náutico em 2025 será dia 11 de abril, contra o Itabaiana, fora de casa, na estreia da Série C. O Timbu ainda aguarda a definição da data em que enfrentará o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela última rodada do Grupo B da Copa do Nordeste.

Os pernambucanos também aguardam para saber quem será o adversário na terceira fase da Copa do Brasil. Os confrontos devem ocorrer entre 30 de abril e 21 de maio, em modelo de ida e volta, diferente das etapas anteriores.

“A gente não queria ter esse tempo. Queria jogar a final do Estadual, mas infelizmente não aconteceu e agora é aproveitar esse período para iniciar bem a Série C no segundo semestre”, pontuou.

