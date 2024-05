A- A+

Esportes Renato Gaúcho comemora 500 jogos no Grêmio; confira títulos Grêmio celebra a conquista do título. Confira os destaques da campanha vitoriosa do clube

O carismático técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, tem um histórico de sucesso no comando do clube gaúcho, conquistando títulos importantes e cativando os fãs com seu estilo de jogo ofensivo e sua personalidade marcante. As campanhas do treinador no Grêmio seguem movimentando a torcida e as casas de apostas com bônus.

O ídolo do Grêmio e atual técnico, Renato Portaluppi, conquistou mais um marco importante em sua carreira. Apenas três dias após igualar o recorde de Oswaldo Rolla como técnico de maior sucesso do clube, Renato se prepara para um feito igualmente notável.

Na terça-feira à noite, quando o Grêmio enfrentou o Huachipato FC pela CONMEBOL Libertadores, o lendário comandante estava à beira do campo pela 500ª vez como técnico da equipe tricolor.

Após duas rodadas disputadas, o Grêmio, sob o comando de Renato Gaúcho, ainda não somou pontos e ocupa a última posição do Grupo C da Libertadores. O grupo é liderado por Huachipato FC e Estudiantes, ambos com 4 pontos conquistados até o momento. Logo atrás, na terceira colocação, está o The Strongest, que acumula 3 pontos na competição.

Em uma entrevista exclusiva, Renato Portaluppi compartilhou suas reflexões sobre essa impressionante jornada. Ao ser questionado sobre a equipe mais marcante que teve o privilégio de liderar, o treinador não hesitou em destacar um grupo específico que deixou uma impressão duradoura em sua memória.

As palavras de Renato refletem a dimensão de sua trajetória no comando técnico do Grêmio. Alcançar a marca de 500 jogos é um testemunho de sua competência, dedicação e capacidade de entregar resultados consistentes ao longo dos anos.

O técnico reconhece que essa longevidade só é possível quando se obtém sucesso contínuo, algo que ele tem demonstrado de maneira clara. A trajetória de Renato Portaluppi no comando técnico do Grêmio é repleta de conquistas e momentos memoráveis. Sua liderança carismática e sua abordagem tática ousada têm sido fundamentais para o sucesso do clube nos últimos anos.

A era vitoriosa de Renato Portaluppi no Grêmio: veja todos os títulos conquistados

Renato Gaúcho, ao longo de sua trajetória como treinador, acumula 11 títulos, sendo que 10 deles foram conquistados à frente do Grêmio. A única exceção em sua galeria de troféus é a Copa do Brasil de 2007, a qual ele venceu comandando o Fluminense.

Os demais títulos de Renato Gaúcho como técnico foram obtidos durante suas passagens pelo clube gaúcho, evidenciando sua forte ligação e sucesso no comando do Tricolor.

Copa do Brasil: 2016

Copa Libertadores da América: 2017

Recopa Sul-Americana: 2018

Campeonato Gaúcho: 2018, 2019, 2020, 2023 e 2024.

Recopa Gaúcha: 2019, 2023

