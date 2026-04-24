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futebol Renato Gaúcho é suspenso na Sul-Americana por deixar de ir a jogo do Vasco Na ocasião, o time vascaíno foi derrotado por 1 a 0

A Conmebol suspendeu o técnico Renato Gaúcho, do Vasco, por três jogos na Copa Sul-Americana, por não viajar à Argentina para o duelo contra o Barracas Central, na estreia pela competição. Na ocasião, o time vascaíno foi derrotado por 1 a 0.

A suspensão é consequência de um processo disciplinar com base no artigo 11 do Código Disciplinar da entidade, que se refere aos "princípios de conduta". Anteriormente, a entidade que governa o futebol sul-americano abriu um protocolo logo após o jogo em Buenos com o objetivo de analisar a conduta.

Na última quarta-feira, o Vasco formalizou a defesa escrita para tentar impedir que Renato Gaúcho fosse punido. Segundo o Vasco, o treinador ficou no Rio de Janeiro e não foi a Buenos Aires, assim como parte dos titulares, para não perder dois dias de treinos. Nas redes sociais, a filha do técnico postou uma foto dele assistindo o duelo contra o Barracas Central em casa, pela TV.

Após a segunda rodada da Sul-Americana, em que o Vasco foi derrotado por 2 a 1 pelo Audax Italiano em São Januário, Renato Gaúcho explicou a situação e afirmou que a prioridade do time carioca é a disputa do Brasileirão.

"Eu sempre falei que a prioridade do clube é o Brasileiro. É a prioridade do clube. Eu não viajei, me criticaram, e a Conmebol gritou lá... Será que a Conmebol vai gritar com o árbitro de hoje? Ou vão gritar comigo? A Conmebol tem que estar preocupada com quem vai apitar os jogos. É essa a preocupação da Conmebol (processo)?", disse.

Luxemburgo fez o mesmo em 2008 pelo Palmeiras

O curioso é que Renato Gaúcho repetiu conduta de Vanderlei Luxemburgo em 2008, quando comandava o Palmeiras. Na oportunidade, ele não viajou com o elenco palmeirense para a Argentina para o duelo diante do Argentinos Juniors, no jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana, competição que não era encarada como prioritária pelos clubes brasileiros. Somado a isso, o Palmeiras brigava pelo título brasileiro naquela temporada.

Na ida, o time alviverde foi derrotado pelos argentinos por 1 a 0 em casa e, para o jogo da volta, Luxemburgo decidiu poupar titulares e ele mesmo, o que resultou na eliminação do Palmeiras por um placar agregado de 3 a 0. "Só serve para atrapalhar", reclamou Luxemburgo da Sul-Americana, que focava no Brasileirão, onde o time paulista liderava.

Mas o que torna curiosa a ausência do ex-treinador palmeirense na Argentina foi que ele comentou justamente esta partida pela Globo. Enquanto analisava o jogo, ele dava indicações por telefone a Nei Pandolfo, seu auxiliar na época.

No fim das contas, o Palmeiras foi derrotado pelo Grêmio dias depois, em casa, pelo Brasileirão, e Luxemburgo foi duramente criticado por não comandar o time na Sul-Americana. Naquele ano, o time palmeirense terminou o campeonato nacional no quarto lugar.



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