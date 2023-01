A- A+

Campeonato Gaúcho Renato Gaúcho diz que gramado sintético deve ser "repensado" e que Suaréz pediu para não jogar O treinador do Grêmio comentou após a vitória do Tricolor contra o São José, no último domingo (29)

O Grêmio chegou a terceira vitória consecutiva no Campeonato Gaúcho com o 1 a 0 diante do São José, no último domingo (29). Foi o primeiro triunfo tricolor na temporada sem o uruguaio Luis Suárez, que foi poupado. Na entrevista coletiva, o técnico Renato Gaúcho disse que o atacante pediu para não jogar no gramado sintético do Estádio Francisco Novelletto e que o piso deveria ser "repensado".

"Acima de tudo dar o parabéns ao grupo. Não é fácil jogar neste campo. Realmente é uma coisa que a gente precisa repensar com o passar do tempo. Não é nem criticar o São José, um belo clube e bela torcida. Mas para o profissional fica quase impossível jogar nesse campo. Não dá nem para cobrar o joagdor algum tipo de erro. O mais importante foi a entrega, a dedicação", disse Renato.

Todos os titulares ficaram de fora da partida e um dos motivos foi o gramado sintético. Apenas Fabio, Ferreira, Bitello e Everton Galdino, utilizados no segundo tempo, e Bruno Alves foram relacionados.

No caso de Suárez, Renato disse que ele já tinha um acordo com a diretoria, mas não gostaria de atuar no campo sintético.

"Não depende só do gramado. Suárez tem 36 anos, ele tinha uma situação combinada com a diretoria, com o presidente, que neste final de semana iria para o Uruguai resolver questões particulares. E me falou que não gostaria de jogar no gramado sintético", comentou o treinador.

Apesar de não atuar, o uruguaio publicou uma foto ao final da partida parabenizando a equipe e o atacante Everton Galdino, autor do gol da vitória.

A próxima partida do Grêmio no Estadual é na próxima quarta contra o Esportivo, em Bento Gonçalves, às 20h.

