Dom, 28 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo27/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
FUTEBOL

Renato Gaúcho prevê seleção forte na Copa e descarta retorno imediato: "Estou de férias"

Além do futuro profissional, Renato comentou o momento da seleção brasileira

Reportar Erro
Renato Gaúcho se despede do Fluminense após ser eliminado para o Lanús na Copa Sul-AmericanaRenato Gaúcho se despede do Fluminense após ser eliminado para o Lanús na Copa Sul-Americana - Foto: Mauro Pimentel/AFP

Renato Gaúcho indicou que ainda não deve retomar a carreira de treinador no início de 2026. O técnico afirmou que seguirá em período de descanso e evitou comentar sobre possíveis convites.

"Vou ficar mais um tempo (fora). Estou de férias", disse Renato, no Maracanã, onde participou do Jogo das Estrelas. Sem clube desde a saída do Fluminense, em setembro de 2025, o treinador não detalhou por quanto tempo pretende permanecer afastado.

Além do futuro profissional, Renato comentou o momento da seleção brasileira e demonstrou confiança na equipe comandada por Carlo Ancelotti para a próxima Copa do Mundo. Para o treinador, o Brasil reúne fatores que o colocam entre os principais candidatos ao título do Mundial.

 

Leia também

• Copa do Mundo 2026: confira calendário com as datas da abertura e da grande final

• Lucas Pinheiro é prata em etapa da Copa do Mundo de Esqui Alpino

"Estou bastante otimista. Vem uma safra nova muito boa. O Ancelotti teve tempo para trabalhar, conhece bem os jogadores, até porque a maioria atua na Europa. Isso facilitou bastante", avaliou.

Renato destacou ainda que o desempenho no Mundial dependerá da condição física e técnica dos principais nomes, mas vê o grupo com potencial para brigar pelo hexacampeonato. "O Brasil tem uma seleção forte, jovem, boa. Tenho certeza de que vai chegar como uma das favoritas", comentou.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter