FUTEBOL Renato Gaúcho prevê seleção forte na Copa e descarta retorno imediato: "Estou de férias" Além do futuro profissional, Renato comentou o momento da seleção brasileira

Renato Gaúcho indicou que ainda não deve retomar a carreira de treinador no início de 2026. O técnico afirmou que seguirá em período de descanso e evitou comentar sobre possíveis convites.

"Vou ficar mais um tempo (fora). Estou de férias", disse Renato, no Maracanã, onde participou do Jogo das Estrelas. Sem clube desde a saída do Fluminense, em setembro de 2025, o treinador não detalhou por quanto tempo pretende permanecer afastado.

Além do futuro profissional, Renato comentou o momento da seleção brasileira e demonstrou confiança na equipe comandada por Carlo Ancelotti para a próxima Copa do Mundo. Para o treinador, o Brasil reúne fatores que o colocam entre os principais candidatos ao título do Mundial.





"Estou bastante otimista. Vem uma safra nova muito boa. O Ancelotti teve tempo para trabalhar, conhece bem os jogadores, até porque a maioria atua na Europa. Isso facilitou bastante", avaliou.

Renato destacou ainda que o desempenho no Mundial dependerá da condição física e técnica dos principais nomes, mas vê o grupo com potencial para brigar pelo hexacampeonato. "O Brasil tem uma seleção forte, jovem, boa. Tenho certeza de que vai chegar como uma das favoritas", comentou.

