COPA DO MUNDO DE CLUBES Renato Gaúcho promete Fluminense corajoso no Mundial de Clubes: 'Sempre jogando para ganhar' Time carioca estreia nesta terça-feira (17), contra o Borussia Dortmund

O Fluminense estreia no Mundial de Clubes dos Estados Unidos nesta terça-feira (17) contra o alemão Borussia Dortmund, no Metlife Stadium, em Nova Jersey.

Depois encara o Ulsan no sábado e, por fim, o Sundowns, dia 25. E a postura em todos os jogos será corajosa e buscando a vitória, de acordo com entrevista coletiva de Renato Gaúcho nesta segunda-feira (16). O comandante tricolor garantiu que os torcedores não verão um time reativo em gramados norte-americanos.

Renato Gaúcho foi questionado se sua equipe poderia jogar mais precavida diante dos alemães, mas negou que tenha pensado ou trabalhado com tal postura, garantindo que a falta de coragem jamais fez parte de sua carreira de treinador.

"Meu time vai respeitar qualquer tipo de adversário, seja na estreia ou depois, e o meu time sempre vai jogar para ganhar", falou firme o treinador. "Essa é a maneira que eu trabalho meu grupo, não só aqui no Fluminense. Independentemente da competição ou do adversário, o meu time joga sempre pra ganhar."

Nem mesmo o favoritismo dado ao oponente alemão agradou ao técnico. "A diferença é muito grande na parte financeira. Muita gente no papel sempre acha que os clubes europeus são os favoritos pela condição financeira e por terem os melhores jogadores, agora nem sempre o favorito ganha e vamos ver dentro de campo", disparou.

Reconheceu, contudo, que não vai se lançar ao ataque de qualquer maneira e correr riscos desnecessários. "A gente vai tomar nossos cuidados defensivos, como é normal em qualquer equipe", seguiu, enfatizando que o Fluminense e os demais times nacionais, Palmeiras, Flamengo e Botafogo estão nos Estados Unidos para "representar o Brasil."

E usou o Brasileirão e tudo o que já mostrou na beirada do campo para novamente descartar uma postura medrosa em campo.

"Nunca, nunca vou preparar uma equipe minha só para se defender. Eu vou procurar sempre trabalhar a parte tática no momento que o adversário estiver trabalhando a bola, ele vai ter nossos cuidados, agora sem dúvida alguma, com a bola a gente vai jogar, e acima de tudo, com muita coragem", pregou, confiante.

"Essa coragem, essa confiança, sempre passo para o meu grupo. E aqui não tem sido diferente e temos exemplo do Campeonato Brasileiro que muita gente achava que o Fluminense não ia avançar e ele está na parte de cima porque encara o adversário no Maracanã ou fora sempre com coragem de jogar. Nesse Mundial não vai ser diferente."



