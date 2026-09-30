Renato revela sensação de marcar gol decisivo pelo Santa Cruz: "Sentimento de alívio"

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Autor dos gols das duas últimas vitórias do Santa Cruz na Série C, Renato descreveu o sentimento após ajudar o clube em momentos decisivos. No último sábado (26), faltando cinco minutos, o camisa 19 marcou de falta e sacramentou o empate em 1x1 contra o Floresta, fora de casa, que aproximou ainda mais o clube do acesso.

Antes do momento em que Renato foi para cobrança de falta, o Santa estava perdendo e vendo a situação da classificação ficar um pouco mais aberta. A batida no ângulo deixou a Cobra Coral a apenas um ponto da classificação.

"Foi um sentimento de alívio. A gente que está dentro de campo fica aflito por ver que o tempo está acabando e que não estamos conseguindo o resultado; isso é algo que fica ‘martelando’ na cabeça durante o jogo", revelou.

Formado como lateral-direito, Renato também se desenvolveu fazendo funções mais adiantadas dentro de campo. Polivalente, o técnico Crisitan de Souza tem em Renato um jogador que faz diversas funções e capaz de se adaptar em diferentes sistemas. O atleta celebrou a oportunidade de ser escolhido pelo comandante.

"Fico feliz pelas oportunidades que o professor me dá, seja onde for, mas graças a Deus estou conseguindo cumprir bem. Ainda temos jogos importantes e espero dar continuidade, ajudando com gols, assistências ou de qualquer outra forma", disse.

Gols

Com os dois gols marcados no Floresta no quadrangular final da Série C, Renato entra na briga pela artilharia geral do Santa Cruz em 2026 com cinco gols.

O primeiro desta sequência foi de voleio na Arena de Pernambuco e o segundo de falta. Com dois belos gols, Renato foi questionado qual foi o mais bonito. Após ficar em cima do muro por um instante, o jogador conseguiu eleger o seu favorito. "Até pela circunstância de ser com a perna esquerda, que é um pouco mais difícil que o de falta, fico com o de voleio", escolheu Renato.

Renato, camisa 19, foi responsável direto por dois resultados importantes do Santa Cruz no quadrangular da Série C 2026 - Foto: Rafael Vieira/FPF

Buscando explicar o momento, o jogador relaciona com os minutos que vem tendo dentro de campo, qualquer que seja a posição dentro de campo.

“Futebol é ritmo de jogo, é pegar uma sequência e adquirir confiança. São poucos gols do que eu vinha fazendo antes, mas se for observar, venho atuando em diferentes posições, às vezes venho atuando longe do gol, isso dificulta.



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