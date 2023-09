A- A+

Futebol Rennan Siqueira acerta empréstimo com o Figueirense Lateral deixa o Náutico para reforçar o clube catarinense para a disputa da Copa Santa Catarina

O lateral-esquerdo Rennan Siqueira teve o contrato com o Náutico prorrogado até o final de dezembro. Mas, sem o Timbu disputar mais jogos no ano, o destino do atleta foi outro: ser emprestado para o Figueirense, para a disputa da Copa Santa Catarina.

A prorrogação contratual do atleta com o Náutico saiu no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Mesmo caso de outros atletas que deixaram o clube, como o lateral-direito Victor Ferraz, o zagueiro Wesley Junior e o meia Gabriel Santiago.

Pelo Náutico, o lateral de 28 anos disputou 13 jogos na Série C do Campeonato Brasileiro, intercalando momentos na lateral e na zaga.

