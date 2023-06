Rennan Siqueira comenta rápida adaptação à zaga do Náutico

A- A+

Dos três jogos seguidos do Náutico sem tomar gols na Série C do Campeonato Brasileiro, Rennan Siqueira esteve presente nos últimos dois. E em uma posição até então nova: a de zagueiro. Contexto que começou com a chegada do técnico Fernando Marchiori ao clube. O jogador, lateral de origem, não só ganhou um espaço na equipe titular como ajudou os pernambucanos a evoluírem na competição, ocupando a atual vice-liderança, com 13 pontos.





"Estou me sentindo à vontade na posição. É uma adaptação à função. Muitas vezes, a gente se prende à nomenclatura de zagueiro e lateral, mas existe uma função a ser exercida na posição. Ele (Marchiori) viu que eu tinha as características e me colocou no time. Com a sequência, vou ganhando confiança e incrementando outras coisas nas questões táticas e técnicas. Tenho muito a evoluir ainda, mas esse início já foi fundamental para ter esse encaixe na equipe", declarou, comemorando também o fato de ter jogado pela primeira vez como titular nos Aflitos, diante do Volta Redonda, na vitória por 2x0.



"É um momento muito feliz da minha carreira. Poder jogar naquela atmosfera incrível dos Aflitos, com a torcida e a história do estádio foi a realização de um sonho. Amo futebol e era impossível não ter acompanhado as histórias do estádio. Estar ali, com a camisa do Náutico, foi incrível", apontou.



O próximo jogo do Náutico é contra o Confiança, segunda (12), no Batistão. Os sergipanos não vencem há quatro rodadas."Estamos acompanhando o time deles na competição. Tiveram um bom início, mas estão vindo de resultados ruins. Sabemos que será uma decisão de campeonato. O mando de campo na Série C é importante e eles vão tentar fazer valer isso. Junto com o pessoal da análise, estamos nos preparando o melhor possível para anular a força deles e fazer sobressair o nosso jogo", finalizou.

