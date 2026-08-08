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Corinthians Renovação com Memphis causa turbulência no Corinthians e derrete Stábile politicamente Há também o receio de um desfecho catastrófico no curto prazo, caso não se renove o vínculo

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A longa negociação para renovar o contrato de Memphis Depay, cujo vínculo com o Corinthians terminou no dia 31 de julho, está gerando um impasse para a sobrevivência política do presidente Osmar Stábile.



Há, no Parque São Jorge, uma ala contrária à permanência do holandês no clube, da qual fazem parte inclusive integrantes da base de apoio do próprio mandatário, que deve concorrer à reeleição em novembro deste ano

Lideranças influentes do clube já deixaram claro que vão "largar a mão" do presidente caso a renovação com o jogador seja concretizada. Parte dos conselheiros e opositores enxerga o contrato do holandês como um símbolo de irresponsabilidade financeira, enquanto a outra já demonstrou insatisfação pelo fato de jogador não ter "papas na língua" para criticar a gestão do clube.

O Movimento Corinthians Grande, ou Chapa 82, à qual o vice-presidente, Armando Mendonça pertence, é contrária ao novo contrato de Memphis e não pretende apoiar a reeleição. O grupo esteve com Stábile pós-impeachment de Augusto Melo, mas a relação se desgastou nos meses seguintes.

O departamento jurídico corintiano, chefiado por Pedro Luis Soares, também não está convencido de que a permanência do holandês é positiva. Soares é um dos nomes que tentam viabilizar uma candidatura para as eleições de novembro.

Ao seu lado, Osmar Stábile tem o departamento financeiro. André Lavieri, gerente da pasta, deu aval técnico e autorizou que o presidente articulasse a renovação com Memphis. Segundo a avaliação do setor, a renovação com o holandês é viável porque permite alongar a dívida de R$ 42 milhões o jogador, proporcionando um fôlego financeiro imediato ao clube.

Há também o receio de um desfecho catastrófico no curto prazo, caso não se renove o vínculo. Se o Corinthians tomar essa decisão, Memphis pode acionar a Fifa já no dia seguinte para cobrar todos os valores a que tem direito. Com a incidência de juros, essa cobrança imediata pode alcançar a cifra de R$ 77 milhões.

Ao mesmo tempo em que está ligada ao "derretimento político" de Stábile, a figura de Memphis pode ser um trunfo para a imagem pública do cartola. Sem a possibilidade de trazer novos reforços para acalmar a torcida, pois o Corinthians está punido com transfer ban, a permanência do holandês é um fator tentar conter o desgaste de sua gestão.

Em contrapartida, o estafe de Memphis ainda aguarda um retorno da diretoria para selar o acordo. As partes chegaram a um consenso há duas semanas e o atleta retornou ao Brasil nesta semana após férias na Espanha para finalizar os últimos detalhes da parte contratual.

A tendência é o holandês renovar o vínculo até 2028, com a possibilidade de extensão por mais uma temporada. O Estadão apurou que o novo contrato estabelece um salário mensal de aproximadamente R$ 1,9 milhão, valor consideravelmente abaixo dos R$ 3,5 mi que ele recebia de salário no contrato anterior.

A eliminação na Copa do Brasil para o Internacional é um dos fatores que devem acelerar os trâmites para o anúncio. Há um entendimento interno de que, caso estivesse em campo, Memphis poderia ter ajudado de maneira efetiva para evitar a queda do time na competição nacional. Com as oitavas da Libertadores se aproximando, a ideia da comissão técnica é tê-lo à disposição na quinta-feira, 13, contra o Rosario Central, na Argentina.

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