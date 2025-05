A- A+

NEYMAR Renovação complicada? Saiba o que disseram Neymar e seu pai sobre continuidade do craque no Santos Atacante disse que só tomará decisão sobre continuidade no Peixe após o dia 12

Perto do fim do contrato com o Santos, o futuro de Neymar ganhou contornos de mistério. No intervalo da derrota por 3 a 1 do Santos em amistoso contra o RB Leipzig-ALE, em Bragança Paulista, o camisa 10 voltou a responder sobre uma possível renovação e disse que só tomará uma decisão após o dia 12 de junho.

Esse dia 12 marca o último compromisso do Santos antes da parada do futebol brasileiro para a Copa do Mundo de Clubes, contra o Fortaleza. O provável último jogo do atual contrato de Neymar, que se encerra no dia 30 do mesmo mês.





— Eu ainda não sei. Já vou encerrar todas as perguntas até terminar o jogo do dia 12. Não vou responder mais sobre isso. Já falei que eu ainda não sei, que estou pensando. Não adianta nada vocês me perguntarem de novo daqui a três dias, porque a resposta vai ser a mesma. Só vou decidir isso após o dia 12 — afirmou Neymar ao Sportv.





Neymar durane treino // Foto: Reprodução/X/@SantosFC

Neymar pai, empresário do jogador, teve conversa mais longa com os jornalistas presentes no estádio Cicero De Souza Marques. O empresário disse que a renovação ainda não foi discutida e fez questionamentos sobre o Santos:

— Os fatores de renovação... o Santos vai querer? Se eu estou falando para você que os riscos são nossos e que o contrato acaba em 30 de junho, o Santos tem toda a liberdade de aceitar o Neymar ou não. De dizer se quer renovar ou não. Qual é a renovação? O Santos tem condição de abrigar o Neymar e de continuar com o Neymar até o final? Esses cinco meses, tudo bem, a gente fez de tudo para ajudar o Santos, que não onerasse o clube, e fizemos nossa parte. Pelo contrário, trouxemos receitas. Não oneramos o clube. Por mais que as pessoas falem 'quanto custou o salário do Neymar', você tenha certeza que nós conseguimos fazer com que não onerasse o clube. Pelo contrário, a gente trouxe visibilidade e receita para o clube — disse ele, em declarações reproduzidas pelo ge.

Neymar pai também garantiu que o filho tem mercado fora do Peixe, caso esta seja a realidade:

— Agora a gente precisa saber se o Santos tem estrutura para abrigar o Neymar. Não parte da gente dizer se a gente tem suficiência para isso. Agora o Neymar tem mercado? Tem mercado.

