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FUTEBOL Renovação de Memphis: Stabile aguarda aval de conselheiros do Corinthians sobre nova tentativa Os termos da nova tentativa de renovação serão avaliados pelo Conselho de Orientação do Corinthians (CORI) no final da tarde desta segunda-feira (17)

Os termos da nova tentativa de renovar o contrato de Memphis Depay, empreendida pelo presidente Osmar Stabile, serão avaliados pelo Conselho de Orientação do Corinthians (CORI) no final da tarde desta segunda-feira, 17.



Sem poder de veto ou de tomar qualquer decisão efetiva, o órgão dará um parecer sobe o caso. A resolução do assunto, portanto, continua nas mãos de Stabile.





O CORI é presidido pelo desembargador Miguel Marques, que causou polêmica no final de 2024, em meio às discussões iniciais sobre o impeachment de Augusto Melo, quando afirmou que "o Corinthians não é da torcida", e tem Roberto Garcia Parisi como vice.



Também integram o órgão nomes como os ex-presidentes Mário Gobbi (2012-2015) e Roberto de Andrade (2015-2018).



Os pareceres do conselho, embora sem efetividade, costumam ter algum impacto em decisões internas, como ocorreu durante o processo de destituição de Melo. Neste período, recomendou por unanimidade que o então presidente sofresse impeachment.



Depois que o Corinthians publicou uma nota, há cerca de uma semana, dizendo que havia desistido de renovar com Memphis para preservar a "saúde financeira", instaurou-se uma nova crise no clube.



Torcedores passaram a fazer pressão nas redes sociais, frustrados porque o contrato estava a uma assinatura de ser concretizado. No Parque São Jorge, uma ala de conselheiros contrária à renovação ficou satisfeita com a decisão.

Nota oficial



O Sport Club Corinthians Paulista decidiu não renovar o contrato do atleta Memphis Depay. Esta decisão foi tomada única e exclusivamente em consideração à saúde financeira da nossa instituição, que demanda um rigoroso equilíbrio e responsabilidade na gestão dos… pic.twitter.com/6HWAU6UJut — Corinthians (@Corinthians) August 11, 2026

Very disappointed to read that Corinthians decided not to honour our agreement in place to extend my contract for 2 more years. This renewal was explicitly agreed upon by the president as well as the sporting, legal and financial department. Some people decided however to breach… — Memphis Depay (@Memphis) August 12, 2026

Memphis Depay, camisa 10 do Corinthians. Foto: Rodrigo Coca/Corinthians



Após a derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, no domingo, o técnico Fernando Diniz, que já havia expressado publicamente o seu desejo de que o vínculo fosse renovado, disse estar "esperançoso" com o novo rumo tomado pela diretoria.



"Trazem alegria e esperança e têm toda minha torcida para que se conclua com a permanência dele aqui", comentou.

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