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FUTEBOL INTERNACIONAL Renovação de Vini Jr. trava no Real Madrid e Copa do Mundo pode definir futuro do brasileiro Negociações estão paralisadas há dez meses; atacante entra no último ano e meio de contrato e busca valorização semelhante à de Mbappé

O futuro de Vinícius Júnior no Real Madrid segue indefinido. Apesar do discurso público otimista de ambas as partes, as negociações para renovação do contrato do brasileiro estão paralisadas há cerca de dez meses e só devem ser retomadas após a Copa do Mundo de 2026.

O atual vínculo do atacante termina em junho de 2027. Com isso, a partir de janeiro do próximo ano, Vinicius estará apto a assinar um pré-contrato com qualquer clube do exterior sem custos de transferência.

O tema voltou à pauta durante a campanha eleitoral para a presidência do Real Madrid. Questionado sobre a permanência do camisa 7, o presidente Florentino Pérez evitou dar garantias.

— Espero que ele fique. É um dos melhores jogadores do mundo — respondeu em entrevista à TVE

Copa pode mudar cenário

Nos bastidores, há o entendimento de que a Copa do Mundo terá influência direta sobre o desfecho da negociação. Caso Vinicius tenha grande desempenho no torneio e chegue valorizado ao mercado, sua posição nas conversas com o Real Madrid será fortalecida. Ao mesmo tempo, ele se tornaria ainda mais atraente para clubes interessados em sua contratação.





Vini Jr., atacante do Real Madrid. Foto: Fadel SENNA / AFP

Por outro lado, se o desempenho no Mundial ficar abaixo das expectativas, o clube espanhol ganharia mais margem para negociar em termos favoráveis. Nesse cenário, uma eventual venda também poderia ser considerada para financiar futuras contratações.

Apesar das especulações, pessoas próximas ao jogador afirmam que sua prioridade continua sendo permanecer no Santiago Bernabéu.

O impasse financeiro

A principal divergência envolve questões salariais. Segundo informações da imprensa espanhola, Vinicius chegou a pedir inicialmente cerca de 30 milhões de euros líquidos por temporada durante as primeiras rodadas de negociação. Na cotação atual, o valor equivale a aproximadamente R$ 175,5 milhões por ano.

Na época, o atacante vivia um dos melhores momentos da carreira, disputando a Bola de Ouro e acumulando premiações individuais.

Com o avanço das conversas, o brasileiro teria reduzido significativamente suas exigências. Fontes ligadas às negociações afirmam que o jogador cedeu mais do que o Real Madrid elevou sua oferta, aproximando as partes de um acordo antes da interrupção das tratativas.

Comparação com Mbappé

O principal ponto defendido pelo estafe de Vinicius é a equiparação ao status financeiro de Kylian Mbappé. Atualmente, o brasileiro recebe cerca de 15 milhões de euros líquidos por temporada — aproximadamente R$ 87,7 milhões anuais. Esse valor é semelhante ao salário fixo do francês.

A diferença está no bônus de assinatura recebido por Mbappé ao chegar ao Real Madrid. O atacante francês teria embolsado cerca de 40 milhões de euros pela assinatura do contrato, montante equivalente a aproximadamente R$ 234 milhões. É justamente esse pacote financeiro que Vinicius utiliza como referência ao buscar uma renovação.





Mbappé, atacante do Real Madrid. Foto: Javier Soriano/AFP

Terceiro contrato no clube

Caso renove, será o terceiro contrato de Vinicius com o Real Madrid. O primeiro foi assinado em 2017, quando o atacante tinha apenas 17 anos e ainda atuava pelo Flamengo. O segundo veio em 2022, quando o jogador já havia se consolidado como protagonista da equipe espanhola.

Na ocasião, o brasileiro acertou uma extensão de cinco temporadas com remuneração total de 75 milhões de euros líquidos, cerca de R$ 438,7 milhões pelos cinco anos de vínculo.

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