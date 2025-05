A- A+

FUTEBOL Renovação entre Vini Jr. e Real Madrid vive impasse e comitiva ainda conversa com sauditas Brasileiro tem como prioridade permanecer no time merengue

As negociações para a renovação de contrato de Vinicius Júnior com o Real Madrid ainda estão longe de um desfecho. Segundo o jornal espanhol Marca, apesar do otimismo que rondava as conversas há cerca de três semanas, o cenário atual é de impasse.

O vínculo do atacante brasileiro com o clube merengue vai até 2027, e, embora ambas as partes tenham iniciado tratativas no início do ano, a distância entre as exigências do jogador e os limites salariais do clube segue grande.





Segundo fontes ligadas à comitiva do jogador, o Real Madrid considerou inaceitável a proposta inicial feita por seu agente, Frederico Pena. O clube espanhol se mantém rígido quanto à sua tabela salarial e, desde então, as conversas têm avançado com cautela. Mesmo após a redução nas exigências por parte dos representantes de Vinicius, que agora pedem € 30 milhões líquidos por ano (cerca de R$ 199) — incluindo bônus pela renovação —, o valor segue acima do teto estipulado pela diretoria, que não pretende ultrapassar os € 20 milhões anuais.

Atualmente, Vinicius recebe cerca de € 17 milhões por ano (aproximadamente R$ 107 milhões), conforme contrato assinado em 2022. A quantia é próxima ao salário base de Kylian Mbappé (sem considerar bônus de assinatura) e superior ao de Jude Bellingham, que teve o vínculo reajustado recentemente após sua excelente temporada.

Diante do impasse, a agência Roc Nation Brasil, que representa o jogador, tem mantido conversas paralelas com representantes da Arábia Saudita. O objetivo seria obter uma proposta formal de alto valor que pressionasse o Real Madrid a melhorar os termos da renovação.

Desde janeiro, ao menos duas reuniões presenciais com executivos da Saudi Pro League foram realizadas. Em uma delas, segundo a Rádio Marca, foi discutida até a possibilidade de Vinicius se tornar embaixador da Copa do Mundo de 2034, que será realizada no país árabe.

Apesar dos rumores de uma proposta bilionária, incluindo um salário anual de € 200 milhões, nenhuma oferta oficial foi apresentada até agora. Essa foi descrita como "fantasma", pelo Marca. Fontes próximas às conversas confirmam que essa quantia nunca esteve efetivamente sobre a mesa.

Veja também