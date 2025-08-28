A- A+

Futebol Internacional Renovação de Vini Jr. com o Real Madrid só deve avançar no fim da temporada Brasileiro tem vínculo até 2027 e já recusou proposta árabe

Após mais uma polêmica em campo envolvendo caso de racismo, desta vez no estádio Carlos Tartiere, Vinicius Júnior voltou a ser destaque na imprensa espanhola. Mas agora, o motivo está fora das quatro linhas: a renovação de seu contrato com o Real Madrid, que permanece em aberto.

De acordo com o apresentador Josep Pedrerol, no programa El Chiringuito, o clube não pretende ceder em suas condições. A diretoria merengue mantém a proposta já feita ao jogador e não planeja oferecer valores acima do que considera razoável, mesmo que isso implique o risco de perder o atacante sem custos quando seu contrato terminar, em junho de 2027.

Já Manu Carreño, no El Larguero, deu versão diferente: segundo ele, as conversas não foram rompidas, mas apenas adiadas para o fim da temporada atual. Até lá, não deve haver avanços concretos.

Apesar da indefinição, pessoas próximas ao jogador reforçam que não há intenção de buscar uma saída. Desde que chegou ao Real Madrid, aos 18 anos, Vinicius tem demonstrado lealdade ao clube, inclusive rejeitando propostas milionárias vindas do mundo árabe.

Com contrato válido por mais dois anos e meio, tanto o jogador quanto a diretoria mantêm postura de tranquilidade. Uma definição sobre o futuro, no entanto, deve ficar apenas para depois do encerramento da atual temporada europeia.

