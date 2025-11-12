A- A+

Futebol Com interesse na permanência de Carlinhos, Náutico foca na manutenção da base titular para 2026 Clube já oficializou permanência de cinco atletas e negocia com mais duas peças que terminaram jogando a temporada, sendo uma delas o defensor

A base titular do Náutico que encerrou a temporada 2025 está praticamente mantida por completo para o ano que vem. Dos 11 atletas que começaram jogando diante do Brusque, no duelo que marcou o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, apenas dois foram embora – por opção do clube, diga-se. No mais, o Timbu manteve sete nomes e outros dois negociam permanência.



Renovações

A defesa foi o setor em que o Náutico mais teve sucesso no processo de renovação. O clube já assegurou as permanências do goleiro Muriel, dos laterais Arnaldo e Igor Fernandes e do zagueiro Mateus Silva.

Carlinhos, zagueiro que pertence ao Noroeste, tem acerto encaminhado com o Náutico, mas precisa ser liberado pelo clube que detém os direitos econômicos. A equipe disputará a Série A1 do Campeonato Paulista no próximo ano e tem interesse em contar com o defensor. O Timbu, porém, tenta negociar um novo empréstimo, cenário que pode exigir uma compensação financeira para a Locomotiva Vermelha.

No meio-campo, Samuel, peça da base que ganhou espaço na reta final, tem contrato até 2026. Wenderson, meia que virou titular após a saída de Marco Antônio, teve renovação oficializada nesta quarta.

Quanto a Vitinho, que pertence ao Cruzeiro, o Náutico já demonstrou interesse em continuar com o meia, mas precisa entrar em acordo com o clube mineiro. O atleta tinha trabalhado anteriormente com o técnico Hélio dos Anjos, em 2022, na Ponte Preta, e reeditou a parceria no ano passado, no Alvirrubro.

Na frente, o Náutico sinalizou que não renovará com Hélio Borges e Bruno Mezenga.

Vinícius, por outro lado, tem contrato vigente e segue no clube. O atleta, aliás, iniciou por conta própria os treinamentos no Centro de Treinamento Wilson Campos para 2026.

Paulo Sérgio não foi titular na reta final, mas pertence ao grupo de atletas que o Náutico tratou como prioridade para 2026. O jogador já tinha uma cláusula de renovação automática e seguirá para o ano que vem. Samuel Otusanya, com vínculo até o ano que vem, é outro que será reaproveitado.

Outros que devem se reapresentar no clube para a temporada que vem são os atletas da base. Casos do goleiro Léo, dos zagueiros Índio e Felipe Santana, do meia Felipe Redaelli e do atacante Kayon.

Executivo

O Náutico também está de olho no mercado para acertar com um novo executivo de futebol após a saída de Edgard Montemor. O nome de Fernando Leite, que já ocupou o mesmo cargo no Timbu, em 2021, foi ventilado. Em conversa com a Folha de Pernambuco, porém, o dirigente negou convite para um possível retorno.

“Gosto muito do Náutico, das pessoas que hoje comandam o clube e do técnico Hélio dos Anjos, que já parabenizei pela renovação. Acontece que estou como executivo do Linense e não recebi qualquer contato sobre isso”, explicou o dirigente.

