Sport Renovado com o Sport até 2027, Pedro Lima quer fazer história no Leão: "Cravar meu nome" Lateral também projetou "virada de chave" para o jogo contra o Trem-AP pela Copa do Brasil

A joia do Sport nessa temporada de 2024 tem nome e sobrenome: Pedro Lima. E após ter renovado seu vínculo com o Leão até 2027, o Prata da Casa de 17 anos quer fazer história no Leão.

"Estou muito feliz em renovar meu contrato com o clube que me tornou o jogador que eu sou hoje. Sou muito grato pela confiança, aos meus companheiros, à toda comissão técnica e a Deus, pela oportunidade e por mais uma conquista em minha carreira. Almejo estar conquistando títulos, vitórias, e cravar meu nome na história do clube", declarou.

Pedro Lima também confessou estar vivendo um sonho de criança e revelou a boa recepção dos companheiros ao subir para o profissional.

"Estou muito feliz em estar vivendo tudo isso na minha vida. É um sonho de criança que eu sempre tive - de estar virando jogador profissional - e acredito que foi tudo muito rápido. Mas é muita dedicação e muito trabalho no dia a dia, e com a ajuda dos meus companheiros - o jeito que me receberam e como eu sou tratado aqui - estou me sentindo em casa, assim como me sentia na base. Estou à vontade, e acredito que vou desempenhar um bom trabalho e colher bons frutos com a camisa do Sport", disse.

Pedro também garantiu uma "virada de chave" contra o Trem-AP, pela Copa do Brasil, após a derrota contra o Náutico no último sábado (24) pelo Pernambucano.

"É uma virada de chave, uma nova competição. Vai ser um jogo muito difícil, fora de casa e eles vão jogar o jogo da vida deles. Vamos entrar em campo com a mesma mentalidade, que é a de vencer. Vamos estar jogando em busca da classificação, dando sequência no campeonato", apontou.

O Sport enfrenta o Trem-AP nesta quarta-feira (27), no Estádio Milton Corrêa, às 21h30, pela primeira fase da Copa do Brasil. O Leão tem a vantagem de empate para avançar de fase no torneio.

