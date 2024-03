Repórter é atingido por garrafa de água após confusão em frente ao vestiário visitante, no Arruda

A- A+

Após o apito final do Clássico da Multidões entre Santa Cruz e Sport, no estádio do Arruda, uma cena lamentável chamou a atenção de quem estava em frente ao vestiário do clube rubro-negro. A presença de um torcedor do clube da Ilha do Retiro “infiltrado” nas dependências da casa tricolor, terminou com um integrante da imprensa atingido, no rosto, por uma garrafa de água.

Tudo começou quando o Rubro-negro apareceu celebrando o resultado de igualdade conquistado pelo Leão. Na oportunidade, alguns tricolores viram a cena e passaram a ameaçar o rapaz, que chegou a ser intimidado no local.

Em seguida, conforme presenciado pela reportagem, uma garrafa de água foi arremessada por um torcedor e acabou atingindo o repórter Moisés Oliveira, da Rádio Transamérica, que teve o seu rosto ferido.

Em contato com a imprensa presente, a diretoria de futebol do Sport lamentou o ocorrido. Ao mesmo tempo, Raphael Campos, membro do comitê gestor rubro-negro enfatizou que o torcedor responsável por protagonizar a confusão não estava com a delegação leonina que veio ao Arruda.

Através do assessor de comunicação, Bruno Reis, o Santa Cruz informou que após o gol de empate marcado por Felipinho, na reta final do clássico, membros da delegação rubro-negra teriam provocado a torcida tricolor, dando início a um clima de hostilidade.

