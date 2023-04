Representando PE, judocas do Pró-Criança conquistam Brasileiro Região II, em Natal

A- A+

As atletas do Movimento Pró-Criança foram destaques no último final de semana. Representando a equipe da Seleção Pernambucana de Judô, elas conquistaram 12 medalhas durante a disputa do Campeonato Brasileiro Região II, em Natal, Rio Grande Norte. Destas, cinco foram de ouro.

Além das judocas de Pernambuco, a competição reuniu competidoras de Alagoas, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe.

Dentre as atletas, destaque para Luciana Maria que sagrou-se campeão nas categorias sub-21 e Sênior. Com estes resultados, a atleta soma nove medalhas de ouro conquistadas em campeonatos brasileiros regionais.

O Movimento Pró-Criança destaca-se no Judô pernambucano como uma Instituição que além de usar o esporte para resgatar a cidadania de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social e econômica, tem formado uma equipe campeã, haja vista que sagrou-se hexa campeão pernambucano em 2022.

