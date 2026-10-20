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PERNAMBUCO Representante pernambucano conquista Troféu Eficiência pela nona vez e lidera ranking nacional A Uninassau Recife somou 1.841 pontos nos JUBs Fut, Praia e Goiás 2026; outras quatro unidades do Grupo Ser Educacional ficaram entre as 20 primeiras colocadas

A Uninassau Recife conquistou, pela nona vez, o Troféu Eficiência/Professor Luizão, concedido pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU).

A instituição terminou a temporada de 2026 na primeira colocação, com 1.841 pontos, considerando os resultados nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) Fut, Praia e Goiás. A competição reuniu mais de 50 modalidades nas três etapas.

Entre os resultados, estão o primeiro lugar na categoria X2 misto dos JUBs Fut e o bicampeonato feminino de beach hand nos JUBs Praia. A equipe também conquistou uma medalha de ouro na modalidade águas abertas.

Nos esportes eletrônicos, ficou com o ouro no futebol eletrônico, League of Legends (LoL) e Free Fire. Na natação paradesportiva e no jiu-jítsu, foram 11 medalhas de ouro em cada modalidade.

Já no atletismo, 16 atletas conquistaram o primeiro lugar em suas provas.

“Essa conquista nos enche de orgulho e reforça a força do trabalho que vem sendo desenvolvido pela Uninassau ao longo dos anos. Alcançar o título de eneacampeã não acontece por acaso. Esse resultado é fruto de um projeto construído com planejamento, compromisso e, principalmente, empenho dos nossos estudantes-atletas e treinadores”, afirmou o CEO do Grupo Ser Educacional, mantenedor da instituição, Jânyo Diniz.

Outras instituições

A conquista de 2026 marca o sexto ano consecutivo em que a Uninassau Recife recebe o troféu, sequência iniciada em 2021. A instituição também venceu em 2010, 2012 e 2014.

Outras unidades do Grupo Ser Educacional ficaram entre as 20 primeiras colocadas. A Uninassau João Pessoa terminou em quinto lugar, seguida pela Uninassau Salvador, na 11ª posição, pela Unama Belém, em 15º, e pela Uninassau Rio de Janeiro, em 19º.

“Buscamos transformar vidas por meio do esporte, desenvolvendo valores como disciplina, liderança, responsabilidade, superação e trabalho em equipe. Divido esta conquista com todos que fazem parte da nossa história, que mantêm nossa Instituição como referência nacional no esporte universitário brasileiro”, comentou Hermógenes Brasil, coordenador de Esportes do Grupo Ser Educacional.

O Troféu Eficiência reconhece o desempenho de instituições de ensino superior e federações universitárias estaduais nas competições esportivas organizadas ao longo da temporada.

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