Copa Africana de Nações República Democrática do Congo vence Egito nos pênaltis e vai às quartas da CAN Seleção encara agora Guiné nas quartas de final

O Egito, atual vice-campeão, se despediu neste domingo (28) da Copa Africana de Nações nas oitavas de final ao perder para a República Democrática do Congo nos pênaltis por 8 a 7 (após um empate em 1 a 1 nos 120 minutos), em San Pedro, na Costa do Marfim, horas depois de a Guiné ter eliminado a Guiné Equatorial por 1 a 0.

Leia também • Guiné vence Guiné Equatorial nos acréscimos e vai às quartas da Copa Africana

O goleiro do time francês Rodez, Lionel Mpasi, converteu a última cobrança após o outro arqueiro, Mohamed Abou Gabal 'Gabaski', mandar a sua para fora.

Antes de Gabaski, Mostafa Mohamed, o artilheiro do Egito no torneio, com 4 gols, um por partida, também chutou para fora.

Do lado congolês, Arthur Masuaku isolou sua cobrança.

No tempo regulamentar a partida havia terminado empatada com gols no primeiro tempo de Meschack Elia (37') para a República Democrática do Congo e de Mostafa Mohamed (45'+1, de pênalti) para os 'Faraós'.

Este final cheio de suspense encerrou um jogo sem brilho, entre duas seleções que haviam se classificado para as oitavas com três empates.

A República Democrática do Congo chega às quartas de final ainda sem ter vencido nos 90 ou 120 minutos, mas pode se orgulhar de ter eliminado o Egito, o maior campeão da história da Copa Africana de Nações, com sete títulos.

A RDC vai enfrentar agora a Guiné, que se classificou ao derrotar a Guiné Equatorial por 1 a 0, com um gol marcado nos instantes finais dos acréscimos.

No Estádio Olímpico de Ebimpé, os guineenses jogaram em superioridade numérica a partir do início do segundo tempo, após a expulsão de Federico Bikoro no minuto 55.

Pouco antes eles haviam tido um gol anulado por impedimento (52'), enquanto a Guiné Equatorial perdeu um pênalti aos 69 minutos de jogo.

Foi com uma bela cabeçada de Mohamed Bayo (98'), após um cruzamento de Ibrahim Diakite que a Guiné garantiu sua vaga nas quartas de final, em um jogo que só ficou mais animado no segundo tempo.

É um momento histórico para a 'Syli Nationale', que nunca havia vencido um duelo eliminatório da Copa Africana das Nações. Foram vice-campeões em 1976, numa época em que os quatro finalistas disputavam no formato de todos contra todos, num quadrangular, para decidir o título.

--- Jogos das oitavas de final da Copa Africana de Nações:

Sábado, 27 de janeiro:

Angola 3x0 Namíbia

Nigéria 2x0 Camarões

Domingo, 28 de janeiro:

Guiné Equatorial 0x1 Guiné

Egito (7)1x1(8) RD Congo

Segunda-feira, 29 de janeiro:

(14h00) Cabo Verde x Mauritânia

(17h00) Senegal x Costa do Marfim

Terça-feira, 30 de janeiro:

(14h00) Mali x Burkina Faso

(17h00) Marrocos x África do Sul

