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Copa do Mundo República Tcheca sai na frente, mas África do Sul arranca empate e mantém sonho de vaga na Copa A partida teve como peculiaridade o comando da árbitra Tori Penso, dos Estados Unidos, neste que foi o primeiro duelo em Copas do Mundo com arbitragem feminina

Em um jogo com um final eletrizante, República Tcheca e África do Sul ficaram no empate de 1 a 1 em duelo disputado no Mercedez-Benz Stadium, nesta quinta-feira, em Atlanta. O gol de Sadilek, marcado aos cinco minutos do primeiro tempo, não foi suficiente para garantir o triunfo. Aos 37 da etapa final, em cobrança de pênalti, Mokoena garantiu a igualdade. O resultado mantém as duas equipes com chances de classificação à próxima fase.

O gol dos tchecos ditou a dinâmica do encontro das duas seleções. Com a necessidade de empatar para não ir embora mais cedo para casa, a África do Sul teve um pênalti marcado no final do duelo em bola que bateu no braço de Sulc. Mokoena, que se emocionou no momento de cantar o hino, foi o responsável pelo empate de 1 a 1 No fim, os africanos foram com tudo para tentar a virada, mas a igualdade persistiu.

A partida teve como peculiaridade o comando da árbitra Tori Penso, dos Estados Unidos, neste que foi o primeiro duelo em Copas do Mundo com arbitragem feminina. Ela teve como auxiliares as compatriotas Brooke Mayo e Kathryn Nesbit e conduziu o encontro sem maiores problemas.

Como fica o Grupo A

O empate deixa as duas equipes com um ponto em dois jogos nesta fase de grupos da Copa do Mundo (México e Coreia do Sul, que triunfaram na estreia, ainda entram em campo nesta quinta-feira) Assim as duas equipes chegam para a última rodada com chances de se classificar.

Agenda da República Tcheca e da África do Sul na Copa do Mundo

Os dois times voltam a campo para o último compromisso desta fase de classificação no dia 24 de junho, próxima quarta-feira. No mesmo dia, os tchecos enfrentam os anfitriões mexicanos no estádio Azteca, enquanto a África do Sul encara a Coreia do Sul no El Gigante de Acero. Os jogos acontecem simultaneamente, às 19h (horário de Brasília).

Como foi o jogo

Os tchecos precisaram apenas de cinco minutos para balançar a rede em Atlanta. A jogada do gol saiu de um cruzamento rasteiro da linha de fundo, pelo lado direito. Sadilek recebeu ótimo passe de primeira e bateu firme para abrir o placar e fazer 1 a 0.

O gol no início deu nova dinâmica ao confronto. Os africanos apostaram na posse de bola para conseguir ditar o time do duelo enquanto os europeus recuaram suas linhas para apostar nas bolas longas em busca de um contra-ataque para aumentar a vantagem.

À exceção de Patrik Schik, que ficou mais adiantado, a República Tcheca posicionou o restante do time atrás da linha bola. Nas poucas vezes em que adiantou a marcação, o objetivo foi tentar forçar um erro na saída de jogo do adversário.

Apesar do controle, os Bafana Bafana foram pouco efetivos diante da compactação dos tchecos. Bem marcado, Appolis bem que se esforçou, se movimentou para tentar achar espaços para finalização, mas pouco ameaçou a meta do goleiro Kovar nos primeiros 45 minutos.

O momento mais agudo veio nos acréscimos. Modiba cruzou da esquerda e o goleiro Kovár falhou ao tentar fazer o corte espalmando a bola para frente. A zaga conseguiu afastar o perigo e garantiu a vantagem dos tchecos de 1 a 0 para o intervalo.

O segundo tempo teve um início frenético com Darida perdendo boa chance em defesa do goleiro Williams. No escanteio, o arqueiro voltou a trabalhar e evitou o primeiro gol dos tchecos após finalização do grandalhão Schick.

A imposição física dos europeus no jogo aéreo começou a fazer a diferença nesta etapa regulamentar no confronto e expôs a dificuldade da defesa da África do Sul em combater essa estratégia. Diante de um rival bem postado para recuperar a bola, o time do técnico Hugo Broos sofreu com a falta de criatividade e por diversas vezes se precipitou no momento de atacar o rival.

No entanto, aos 37 minutos, a África do Sul chegou ao empate. Maseko fez uma ótima jogada pela direita e arriscou o chute. A bola bateu no braço de Sulc e o pênalti foi anotado. Mokoena bateu com categoria, acertou o canto de Kovar e decretou o empate de 1 a 1. Embalado pelo gol de empate, a equipe foi com tudo em busca da virada, mas esbarrou na boa atuação de Kovar, que assegurou o 1 a 1.

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