República Tcheca proíbe entrada de tenista russa para disputar WTA 250 de Praga

A- A+

A República Tcheca recusou a entrada no país de uma tenista russa no aeroporto de Praga, onde será disputado a partir de segunda-feira um torneio WTA 250, anunciou nesta sexta-feira (28) o Ministério do Interior tcheco. A identidade da jogadora não foi informada.

"Durante a verificação de uma cidadã russa no aeroporto, a polícia nacional justificou a rescisão de sua autorização de residência temporária. Ela já deixou a República Tcheca", dizia uma mensagem no Twitter do Ministério do Interior tcheco.

Autoridades tchecas especificaram que outras jogadoras russas e bielorrussas não estavam no país "de acordo com as informações disponíveis".

De acordo com a agência de notícias tcheca CTX, três jogadoras russas estavam escaladas para participar do qualifying neste fim de semana, enquanto a bielorrussa Aliaksandra Sasnovich deveria estrear no torneio na próxima semana.

Em junho, em resposta à invasão russa da Ucrânia, o governo tcheco aprovou a proibição da participação de atletas russos e bielorrussos em competições e partidas em território tcheco.

A Agência Nacional Tcheca de Esportes especificou em comunicado que agora é possível, de acordo com a decisão do governo, "invalidar um visto individual no caso de um atleta russo ou bielorrusso chegar à República Tcheca vindo do espaço Schengen".

Na semana passada, a Polônia proibiu a entrada da jogadora russa Vera Zvonareva, que deveria participar do torneio WTA em Varsóvia, apesar de um visto Schengen obtido na França.

A russa Valeria Savinykh e as bielorrussos Sasnovich, Hatouka e Marozava foram autorizados a participar do torneio polonês.

Jogadores e jogadoras russos e bielorrussos participam de torneios de tênis sob uma bandeira neutra e sem símbolos nacionais.

Veja também

Natação Chinês Qin Haiyang bate recorde e conquista título mundial nos 200m peito