República Tcheca x África do Sul terá arbitragem feminina pela 1ª vez na Copa de 2026

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A Fifa definiu a equipe de arbitragem para a segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo e confirmou a presença de um trio feminino no comando de República Tcheca e África do Sul, na próxima quinta-feira (18), em Atlanta. Será a primeira partida desta edição do torneio com arbitragem inteiramente formada por mulheres.



O jogo, válido pelo Grupo A, terá uma árbitra principal dos Estados Unidos e duas assistentes do mesmo país, Tori penso apitará e será acompanhada por BrookeMayo e Kathryn Nesbitt como assistentes. A escalação marca a utilização do quadro feminino pela primeira vez nesta Copa, dentro da política da Fifa de ampliar a presença de mulheres na arbitragem em competições masculinas.



A iniciativa não é inédita em Copas do Mundo. Em 2022, no Catar, uma equipe feminina já havia atuado em campo na partida entre Costa Rica e Alemanha. Na ocasião, a francesa Stéphanie Frappart foi a árbitra principal, com a brasileira Neuza Back e a mexicana Karen Díaz Medina como assistentes.





Desde então, a Fifa passou a incorporar com mais frequência profissionais mulheres em diferentes funções da arbitragem em torneios masculinos, incluindo competições de clubes e seleções



Além do trio escalado para o jogo em Atlanta, a entidade conta com outras profissionais nesta edição do Mundial. Entre elas está a mexicana Katia Itzel García, que ainda aguarda designação para uma partida, além da assistente Sandra Ramírez e da árbitra de vídeo Tatiana Guzmán, ambas também integrando o quadro do torneio.



Tchéquia e África do Sul se enfrentam às 13h (de Brasília), em Atlanta, pela segunda rodada da fase de grupos.

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