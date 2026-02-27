A- A+

Vôlei Requerimento tenta vetar atleta trans em semifinal da Copa Brasil de Vôlei Feminino, em Londrina Tifanny, ponteira do Osasco, vem sendo alvo de requerimento polêmico aprovado pela Câmara Municipal de Londrina, em Santa Catarina

Marcada para esta sexta-feira (27), a semifinal entre Osasco e Sesc-Flamengo pela Copa Brasil de Vôlei Feminino vem sendo alvo de polêmica por parte da Câmara Municipal de Londrina, em Santa Catarina.



Um requerimento aprovado pelos vereadores da cidade catarinense tenta vetar a participação de Tifanny, ponteira do Osasco, por ser uma atleta trans.

Em uma sessão realizada na casa com regime de urgência, a decisão teve 14 votos favoráveis e 3 contrários, sendo liderada pela vereadora Jéssica Ramos Moreno (PP).



Conhecida como Jessicão, a parlamentar fundamenta o pedido em uma lei municipal promulgada em abril de 2024, que proíbe a participação de atletas cujo gênero seja diferente do sexo biológico de nascimento em competições esportivas na cidade.



A vereadora ainda afirma que a escalação de Tifanny poderia acarretar a suspensão do alvará do jogo, multa de R$ 10 mil e perda de patrocínios para o Osasco.



Em nota, a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) saiu em defesa da jogadora, que atua há 9 anos no vôlei brasileiro e atende todas as exigências de testagem previstas pelo órgão.



"A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) está adotando todas as medidas legais cabíveis para garantir a participação de atletas legalmente inscritos na Copa Brasil. A jogadora Tifanny Abreu, do Osasco São Cristóvão Saúde, está elegível para a participação pelos critérios estabelecidos na política de elegibilidade de atletas trans da CBV", declarou.

O Osasco enfrenta o Sesc-Flamengo nesta sexta-feira, às 18h30, em partida pela semifinal da Copa Brasil, no Ginásio Moringão.

