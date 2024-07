A- A+

Futebol Rescisão de Jean Mangabeira com o Náutico é publicada no BID Jean Mangabeira conseguiu na Justiça o direito de rescindir o contrato com o Náutico alegando atrasos nos pagamentos; clube vai recorrer

A rescisão contratual do volante Jean Mangabeira com o Náutico foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com isso, o jogador já está apto para assinar com outra equipe - o atleta, inclusive, já foi anunciado pelo Tacuary, do Paraguai.

Na ação movida no Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, Jean alegou atrasos nos pagamentos das férias, salários e 20 meses de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O valor da causa é de R$ 166.958,06.

Em nota, o Náutico se posicionou sobre a situação, citando que o pedido do atleta é "frágil". Confira abaixo:

O Clube Náutico Capibaribe vem a público se posicionar diante do pedido incabido e frágil feito pelo atleta Jean Mangabeira para rescisão unilateral de seu contrato junto ao clube.

É importante destacar que tal ação não possui argumentos válidos que se sustentem, como, por exemplo, um mês de “salário atrasado” referente ao período em que o atleta se encontrava no benefício do INSS, onde o clube não possuía qualquer obrigação legal para realizar tal pagamento.

Do ponto de vista fático, é inegável que o atleta virou as costas e abriu mão do clube que o recebeu para a retomada de sua carreira. Foi nos Aflitos que o jogador voltou a atuar em alto nível após passar pela segunda divisão do Campeonato Potiguar.

O clube deixa claro que já acionou seu departamento jurídico para a reversão desta infundada decisão e que não medirá esforços para defender seus interesses.

Por fim, o Náutico ressalta que deseja ter em seu elenco apenas atletas compromissados com a história do clube, que respeitem o seu torcedor e que estejam abraçados no principal objetivo de 2024, que é o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.

Veja também

Futebol Para chegar ao G8 da Série C, Náutico precisará de "média de G4"